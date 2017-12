PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 8 dicembre 2017 : i Pesci vanno avanti, ma con calma

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2017 Le previsioni per Toro, Capricorno, Scorpione, Sagittario, Bilancia, Cancro, Leone, Vergine, Acquario e gli altri segni zodiacali.

08 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 8 DICEMBRE 2017

E' il momento di andare ad analizzare i segni zodiacali nello specifico, partendo dal Capricorno e dai Pesci. Lo facciamo tramite l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Il Capricorno vivrà un weekend molto importante per quelli soprattutto che vogliono percorrere una strada nuova nel lavoro. Qualcuno potrebbe aver ricevuto delle conferme. Rispetto all'anno scorso di questi tempi imprenditori e persone che lavorano in proprio dovrebbero avere maggiori garanzie. Gennaio sarà un mese ancora più importanti per le affermazioni anche d'amore. Non si devono sottovalutare nuovi incontri. I Pesci devono fare le cose con calma e non agitare le acque, senza sentirsi in balia dei venti. Queste giornate potrebbero diventare polemiche se c'è una persona che non capisce il segno. Adesso molti stanno tagliando rami secchi e ci sono delle bellissime condizioni di grande recupero da gennaio.

CHI SCENDE E CHI SALE

Ora invece muoviamoci seguendo chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Chi tra i Pesci ha avuto un'attività bloccata dalla mancanza di permessi e da situazioni spiacevoli da vivere avranno presto grandi successi e arriveranno questi sblocchi che si aspettano. Non ci si deve abbattere ed essere forte reagendo sempre. L'amore diventerà forte da fine mese, la giornata di Natale sarà davvero speciale. Dicembre per i Gemelli è il mese del grande stop per alcuni rapporti, ma dopo un fermo si riparte. Se c'è stato un periodo di difficoltà nel lavoro, qualcuno addirittura di chiusura, ora ci si rialza. Alcuni Ariete stanno affrontando problemi di lavoro, se si ha un'attività aperta ci potrebbero essere nemici contro. Dal 20 dicembre cambiare strategia sarà necessario e opportuno per cercare un miglioramento che si aspetta da tempo. Il fine settimana regala al Leone emozioni, c'è un grande cielo per chi vuole regalare qualcosa agli altri.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2017, dai segni in difficoltà. Prendiamo come punto di riferimento quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro si è dovuto superare qualche problema. Attenzione all'amore, perché chi è solo o ha chiuso una storia a novembre tra dicembre e gennaio potrà fare una bella scoperta. Il Toro deve cercare di fare le cose con grande calma anche se il peggio ormai è alle spalle. Non bisogna mai esagerare, perché si rischia di trovarsi di fronte a situazioni anche complicate. Cala il Capricorno dal punto di vista dell'energia e se sarà un grande 2018 questi giorni potrebbero portare a qualche complicazione di troppo. Non bisogna mai esagerare e avere fretta per diversi motivi, sarebbe necessario prima ragionare e cercare di essere molto attenti nelle scelte che si prendono giorno dopo giorno.

© Riproduzione Riservata.