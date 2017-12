POCAHONTAS/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Eric Goldberg (oggi, 8 dicembre 2017)

Pocahontas, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Irene Bedard Judy Kuhn e Mel Gibson, alla regia Eric Goldberg, Mike Gabriel. Il dettaglio.

Il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 2

ERIC GOLDBERG ALLA REGIA

Il film d'animazione Pocahontas va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 16.00. Una pellicola d'animazione di grande successo che è stata affidata alla regia a uno dei tanti maestri dei capolavori Disney, Eric Goldberg ed è stata prodotta nel 1995. Il film è adatto a tutta la famiglia di produzione Disney, allora ancora poco digitalizzata, portò nelle sale un grande successo tra i mille successi della cinematografia d'animazione del colosso americano. Alla regia, assieme a Eric Goldberg, un altro regista di casa Disney, Mike Gabriel cui fu affidato anche il sequel di 'Bianca e Bernie', 'Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri', due registi della cosiddetta 'vecchia guardia' Disney Accanto a loro una produzione di tutto rispetto tra cui non va assolutamente dimenticato il musicista Alan Menken, premio Oscar nel 1987 nella categoria Miglior Canzone con un brano estratto dalla colonna sonora de 'La Piccola Bottega degli Orrori'. Nel cast degli sceneggiatori anche Susannah Grant, esperta sceneggiatrice per la cinematografia dedicata a bambini ed adolescenti. In parte sue sono infatti le collaborazioni in lungometraggi come 'La Leggenda di un Amore - Cinderella', insomma una produzione di tutto rispetto per un film tra i classici Disney, pellicola difficile anche perché, trattando temi relativi ai nativi americani, è stato visto da alcuni critici come una sorta di catarsi morale da parte del popolo invasore, oggi protagonista sociale di un'America che proprio i figli di Pocahontas ha relegato nelle riserve, una macchia indissolubile nella storia americana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POCAHONTAS, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Siamo nel 1670 e la spedizione navale inglese comandata da John Smith, si reca verso il Nuovo Continente scoperto meno di un secolo prima dai marinai Cristoforo Colombo e in seguito Amerigo Vespucci. La spedizione inglese si prefigge di portare nella Virginia, stato del nord statunitense, civiltà e buoni intenti nella relazione tra la Corona Britannica e il popolo nativo, ma tra le fila della spedizione l'avido di potere Governatore Ratcliffe sarà invece mina vagante per tutta la durata della spedizione nei rapporti tra inglesi e tribù locali. Ratcliffe cerca il potere, l'accondiscenza della Corona, i favori ruffiani per arrivare ai vertici del governo inglese e sfrutta questa spedizione come trampolino di lancio verso il potere assoluto. Contemporaneamente la giovane nativa Pocahontas vive nel suo villaggio in armonia con la natura, gli elementi, gli animali di quella fauna meravigliosa, ma una vicenda la turberà e non poco. Al rientro da una guerra con una tribù nemica, suo padre, il potente capo Powhatan, della tribù algonchina dei Powhatan, le annuncia che dovrà sposare un guerriero della sua tribù, cosa affatto gradita a Pocahontas che vorrebbe al contrario essere libera di scoprire l'amore con la sua volontà. La volontà si lega al destino e sulle coste adiacenti il villaggio, l'arrivo dei coloni causerà alcuni squilibri. Se all'inizio tutto appariva come la volontà inglese di portare civiltà e apprendere la cultura indios in pace e armonia, gli intenti avidi del Governatore Ratcliff muteranno gli equilibri causando invece tensioni tra i due popoli. Sulle rive del fiume, invece, un tenero amore sboccia tra la bella Pocahontas e il marinaio John Smith. Cosa accadrà ai giovani e alla tribù algonchina?

