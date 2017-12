Pomeriggio 5 oggi non va in onda/ Barbara D'Urso torne lunedì 11 dicembre

Pomeriggio 5 oggi non va in onda: ponte dell'Immacolata per Barbara D'Urso che tornerà in onda in diretta con il suo show, lunedì 11 dicembre, alle 17.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, oggi, venerdì 8 dicembre, non va in onda. La conduttrice è in vacanza per il Ponte dell’Immacolata e tornerà in onda solo lunedì 11 dicembre quando tornerà a condurre, in diretta, una nuova puntata di Pomeriggio 5, diventato ormai un appuntamento fisso degli italiani. Barbara D’Urso continuerà ad intrattenere il pubblico di canale 5 tutti i pomeriggi, probabilmente fino a venerdì 15 dicembre, giorno in cui dovrebbe terminare la normale programmazione di Mediaset per lasciare spazio al palinsesto natalizio con tanti film a tema sia per adulti che per bambini. Barbara D’Urso, dunque, si godrà un lungo weekend di vacanza dal momento che anche Domenica Live è già andata in vacanza e tornerà in onda solo a gennaio 2018. Per la D’Urso si tratta di un breve periodo di riposo ma meritato dal momento che è in studio tutti i giorni da settembre.

POMERIGGIO CINQUE TORNA LUNEDI’ 11 DICEMBRE

Lunedì 11 dicembre, dunque, il salotto di Pomeriggio 5 riaprirà i battenti per accogliere nuovamente gli opinionisti del programma di Barbara D’Urso. I fans del Grande Fratello Vip 2017 sperano anche di poter vedere nel corso della prossima settimana, nel salotto di Pomeriggio 5, tutti i finalisti del reality. Da Daniele Bossari e Luca Onestini, pupillo di Barbara D’Urso fino a Raffaello Tonon, i finalisti della seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, quasi sicuramente, accetteranno l’invito della signora D’Urso. Dopo un weekend lontano dalla tv, dunque, Carmelita riserverà molte sorprese al suo pubblico per quella che dovrebbe essere l’ultima settimana di programmazione del 2017.

