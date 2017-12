QUESTIONE DI TEMPO/ Su Canale 5 il film con Rachel McAdams e Domhnall Gleeson (oggi, 8 dicembre 2017)

Questione di tempo, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Domhnall Gleeson e Rachel McAdams, alla regia Richard Curtis. La trama del film nel dettaglio.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

RICHARD CURTIS ALLA REGIA

Il film Questione di tempo va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 dicembre 2017 alle ore 16.00. Una pellicola del 2013 (titolo originale: About Time) che è stata diretta da Richard Curtis e prodotta da Tim Bevan ed Eric Fellner nel Regno Unito. Nel cast: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander, Lydia Wilson, Lee Asquith-Coe, Lindsay Duncan, Margot Robbie, Vanessa Kirby, Rowena Diamond, Lisa Eichhorn e Will Merrick. Tim Lake è interpretato da Domhnall Gleeson, talentuoso figlio d'arte (il padre è Brendan Gleeson), famoso per film del calibro di Non lasciarmi, Il Grinta, in Harry Potter e i Doni della morte (parte 1 e 2) e in Anna Karenina. Al suo fianco, la bellissima e bravissima Rachel McAdams, che dopo Mean Girls ha dimostrato di potersi adattare alla perfezione a prodotti comici e drammatici. Tra tanti film che la vedono protagonista, ricordiamo Le pagine della nostra vita, Midnight in Paris e il più recente Il caso Spotlight. Il padre di Tim è interpretato invece da Bill Nighy, attore inglese visto che in Love Actually, nella saga di Underworld e in Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

QUESTIONE DI TEMPO, LA TRAMA DEL FILM

Il film si apre sulle coste della Cornovaglia, presso la casa di Tim Lake (Domhnall Gleeson). Il giovane, deluso come ogni anno da un capodanno noioso e banale, affronta una bizzarra discussione con suo padre, che gli fa una confessione. Gli uomini della loro famiglia, da generazioni, hanno la capacità di viaggiare nel tempo. Dopo una prima comprensibile perplessità, Tim coglie l'occasione di cambiare alcuni piccoli eventi della sua vita, situazioni che vuole migliorare, brutte figure alle quali vuole rimediare, o dettagli che vuole vivere in modo diverso. Questo comporterà difficoltà, incomprensioni, corse forsennate nel tempo per evitare alcuni problemi, ma lo aiuterà a conoscere Mary (Rachel McAdams), l'amore della sua vita e a comprendere che alcune cose non possono essere cambiate, ma solo vissute appieno.

