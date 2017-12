Quarto Grado/ Anticipazioni 8 dicembre: i casi Vannini, Elena Ceste, Lorys Stival e Giulia Ballestri

Quarto Grado, anticipazioni puntata 8 dicembre: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano dei casi Marco Vannini, Elena Ceste, Lorys Stival e Giulia Ballestri.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Quarto Grado anticipazioni

Oggi, venerdì 8 dicembre, in prima serata su Rete 4, Gianluigi Nuzzi, insieme ad Alessandra Viero, conduce una nuova puntata di Quarto Grado. Quella che andrà in onda stasera non sarà una puntata come le altre ma una puntata speciale. Con l’avvicinarsi della fine del 2017, a Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, insieme ai suoi ospiti, torna ad occuparsi dei casi di cronaca nera che hanno sconvolto maggiormente l’opinione pubblica italiana. Il 2017 è stato un anno difficile in cui molte donne sono state uccise e molte persone hanno subito violenza. Nella puntata speciale di Quarto Grado intitolata “Le storie”, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorreranno quanto accaduto negli ultimi anni facendo il punto su alcuni dei fatti di cronaca che hanno fatto più discutere e di cui, ancora oggi, non si conosce totalmente la verità. La squadra di Quarto Grado, così, cercherà di capire a che punto sono i processi e cercando di ricostruire tutte le vicende attraverso le indagini compiute dagli inquirenti.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI: I CASI DELLA PUNTATA SPECIALE

Quali sono i casi di cui si occuperanno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella puntata speciale di Quarto Grado? Al centro della serata ci saranno i casi di Marco Vannini, Giulia Ballestri, Lorys Stival, Mario Bozzoli e Giuseppe Ghirardini, Elena Ceste. Marco Vannini è stato ucciso da un colpo da arma da fuoco mentre si trovava nell’abitazione della casa della fidanzata; Giulia Ballestri fu uccisa il 16 settembre 2016 il cui corpo fu ritrovato nello scantinato della casa disabitata della famiglia del marito, unico indagato; per l’omicidio del piccolo Loris Stival è attualmente in carcere la madre Veronica Panarello. Sono, invece, ancora avvolti dal mistero i casi di Mario Bozzoli e Giuseppe Ghirardini. Infine, Gianluigi Nuzzi farà il punto anche sull’omicidio di Elena Ceste per il quale il marito Michele Buoninconti è stato condannato a 30 anni di carcere in primo e in secondo grado.

© Riproduzione Riservata.