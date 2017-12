ROBERTA LANFRANCHI E GEORGIA LUZI / Due showgirl in cucina (Bake Off Celebrity Edition 2017)

La showgirl Roberta Lanfranchi e l’attrice Georgia Luzi partecipano alla nuova edizione di Bake Off Celebrity in onda nella prima serata di Real Time.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

L’EX VELINA A TRENTO

Questa sera su Real Time va in onda la prima delle due puntate previste della seconda edizione di Bake Off Celebrity presentato come sempre da Benedetta Parodi. In questo primo appuntamento tra le coppie attese in gara c’è anche quella composta dall’attrice e conduttrice televisiva Georgia Luzi e dalla showgirl ed ex velina Roberta Lanfranchi. Un duo che si preannuncia molto affiatato e competitivo anche perché essendo entrambe delle mamme, sicuramente avranno una certa dimestichezza con la preparazione di dolci e torte. In attesa di vederle all’opera nel consueto ‘tendone’ di Bake Off, vi segnaliamo come la Lanfranchi sui social abbia dato appuntamento ai propri fan a Trento, al museo delle scienze per domani sera, sabato 9 dicembre: “Vi aspetto sabato prossimo, sabato 9 dicembre al Muse, museo delle scienze di Trento… passeremo la notte insieme.. no tra le opere.. non pensate male.. mi raccomando vi aspetto numerosi”.

CHI È GEORGIA LUZI

Georgia Luzi, nata a Roma il 26 gennaio del 1976, dopo aver terminato il proprio percorso formativo che l’ha vista conseguire la laurea in Sociologia, ha deciso di dare seguito alla sua grande passione per il mondo dello spettacolo sostenendo un provino che le ha permesso nell’anno 2000 di ottenere il ruolo di conduttrice nel programma per ragazzi Giga in onda sull’allora RaiSat Ragazzi. Dal 2005 ha collaborato per tre edizione al format di approfondimento scientifico – storico Ragazzi c’è Voyager e dopo un paio di Speciale San Remo ha condotto nel 2009 la trasmissione Sabato & Domenica Estate per poi passare a Music Gate, I Raccomandati, Tutti a scuola, Unomattina Estate e Quattro mamme andato in onda nel maggio del 2017 su FoxLife. Nel 2001 ha recitato nel film Nella terra di nessuno ed inoltre ha preso parte ad episodi di fiction di successo come Don Matteo 2, Il bello delle donne e Carabinieri.

