Sacrificio d'amore/ Anticipazioni 8 dicembre 2017. Sbarca su Canale 5 la fiction con Francesco Arca

Sacrificio d'amore, anticipazioni dell'8 dicembre, in prima Tv assoluta su Canale 5. Brando e Silvia, un amore impossibile minato dalla vendetta di Corrado

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, LA FICTION: CAST E TRAMA

Al via su Canale 5 la nuova fiction Sacrificio d'Amore, che andrà in onda nella prima serata di oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Lo show è fra i più attesi del palinsesto Mediaset, dopo l'annuncio della sua creazione avvenuto diversi mesi fa. Al centro della trama una storia piena di complotti, intrighi e tradimenti, che ci porterà indietro nel tempo fino ad un'Italia alle porte della Prima Guerra Mondiale. I due protagonisti, Francesco Arca e Francesca Valtorta, sono infatti due giovani del 1913, divisi da una differente classe sociale e vissuto e del tutto all'opposto. Brando Prizzi è infatti un lavoratore della cava di marmo di Carrara di proprietà di Corrado Corradi, interpretato da Giorgio Lupano, e pieno di ideali da portare avanti per ottenere maggiori vantaggi per tutti i dipendenti e colleghi. Rivoluzionaria per gli anni in cui vive, Silvia è invece la moglie di Corradi ed è soggetta alla visione più tradizionalista dell'uomo, un ingegnere brillante e secondo figlio di Leopoldo, interpretato da Paolo Malco. Sacrificio d'Amore ci parlerà quindi del legame che si creerà in modo inaspettato fra i due protagonisti, ma anche del triangolo amoroso che coinvolgerà Corrado e che lo spingerà a mettere in atto la sua vendetta pur di riavere la moglie al proprio fianco. Il cast può contare invece su delle presenze importanti e volti noti del piccolo schermo, a partire da Rocco Giusti che sarà un precettore, Tommaso Fabiani, e legato alla famiglia Corradi a doppia mandata. E' innamorato infatti della domestica di famiglia, Maddalena Prizzi (Desirée Noferini), ma è anche l'educatore del figlio di Corrado e Silvia, Simone (Tommaso De Tuddo). I reciproci sentimenti non passeranno inosservati agli occhi della Signorina Maffei, interpretata da Sara D'Amario, e governante dei Corradi. Sacrificio d'Amore non affronterà solo la trama sentimentale, dato che la commedia promette di concentrarsi sui risvolti politici vissuti in Italia a pochi anni dall'inizio del secolo scorso. Conosceremo infatti il fratello di Corrado, Alberto (Ruben Rigillo), il primogenito dei Corradi eppure oscurato dal fratello minore. Al suo fianco troveremo Guendalina Volpi, alias dell'attrice Gaia Messerklinger, che interpreterà una donna aristocratica piena di ambizioni e decisa a far brillare il nome di famiglia. Non mancheranno tuttavia dei risvolti inaspettati, che mineranno la tranquillità della sua vita a causa della presenza in città di Alessandro Lucchesi, un medico che verrà interpretato da Luca Bastianello e determinato a contrastare le idee più conservatrici di Suor Agnese, la direttrice dell'ospedale in cui lavora e dietro cui troveremo il volto di Antonella Fattori.

ANTICIPAZIONI DELL'8 DICEMBRE, EPISODIO 1

Mentre si trova alla cava di marmo di Carrara, Brando assiste ad un incidente che coinvolge alcuni colleghi e che lo porterà a conoscere un'infermiera dell'ospedale Santa Corona, Silvia. Dovendo prendersi cura del collega colpito, Brando deciderà infatti di raggiungere la clinica per fare di tutto per salvarlo, rimanendo colpito dai modi di fare della giovane Silvia. Sarà un fulmine a ciel sereno, in grado di impegnare ogni suo pensiero da quel momento in poi. Cercherà quindi di fare di tutto per conquistare la ragazza, non sapendo che è già sposata con il titolare della cava, Corrado. Nel frattempo, Maddalena, una giovane domestica e sorella di Brando, entra in contrasto con la governante della villa Corradi, che non esita a trattarla male in ogni occasione. La Signorina Maffei si accorgerà in seguito che il nipote Tommaso si è invaghito della domestica e deciderà di ostacolare il loro amore con ogni mezzo possibile.

