THE CROWN 2/ In arrivo su Netflix la seconda stagione con Claire Foy. Anticipazioni dell'8 dicembre

The Crown 2, anticipazioni dell'8 dicembre, in anteprima su Netflix. A cavallo degli anni '60, la Regina dovrà proteggere la famiglia reale dallo scandalo, nel turbine del gossip.

The Crown 2, in anteprima assoluta su Netflix

THE CROWN 2, AL VIA SU NETFLIX LA SERIE TV SULLA FAMIGLIA REALE INGLESE

The Crown 2 sbarcherà su Netflix nella mattina di oggi, venerdì 8 dicembre 2017. La serie Tv sugli anni del regno della Regina Elisabetta verrà rilasciata a partire dalle 10.00, come di consueto per tutti gli show distribuiti dal colosso dello streaming online. Creata da Peter Morgan e diretta da Stephen Daldry, conosciuto per il film The Hours, la seconda stagione introdurrà diverse novità nella sua trama. Nel finale precedente la storia si era fermata negli anni '50, quando la protagonista si trovava alle prese con una grande crisi matrimoniale con il marito Filippo d'Edimburgo. Quest'ultimo aveva inoltre accettato una richiesta particolare della Regina, che aveva scelto di non accompagnarlo all'apertura dei Giochi Olimpionici per potersi riprendere dalle tensioni appena vissute. L'arco narrativo di The Crown 2 riprenderà proprio da questo momento, mostrandoci un volto nuovo della Gran Bretagna e della vita reale. Siamo ormai negli anni '60, un'epoca in cui le dimissioni di Winston Churchill in qualità di Primo Ministro fanno seguito all'entrata al potere di Anthony Eden, che decide di riprendere in mano il progetto lasciato in sospeso del Canale di Suez. Sarà un periodo in cui Elisabetta II viaggerà all'estero per intrecciare diversi rapporti internazionali e in cui ritornerà in scena anche Margaret, ormai sul punto di convolare a nozze. Dopo essere stata costretta a dire addio a Peter Townsend, deciderà infatti di sposare il conte di Snowdon, Antony Artmstrong-Jones. La crisi tuttavia è dietro le porte per la famiglia reale, che dovrà fare i conti con una distanza sempre più incolmabile fra Elisabetta e il Principe Filippo.

IL CAST

Nel cast di The Crown 2 ritroveremo i volti ormai conosciuti nella prima stagione, a partire dalla coppia che impersona la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, interpretati dagli attori Claire Foy e Matt Smith. Ci saranno inoltre volti nuovi, dovuti con l'uscita di scena di Winston Churchill, interpretato da John Lithgow, e che si susseguiranno nella trama in qualità di Primo Ministro. Vedremo infatti attori del calibro di Athony Eden, Alec Douglas-Home, Harold Macmillan e Harold Wilson. Al fianco della già conosciuta Margaret, interpretata da Vanessa Kirby, ci sarà l'attore Matthew Good, che rivestirà il ruolo del marito Antony Armstrong-Jones e che è fra gli interpreti più conosciuti di un'altra serie Tv britannica, Downton Abbey. Al cast si uniscono inoltre Michael C. Hall, conosciuto per il suo ruolo di protagonista sanguinario in Dexter, e Jodi Balfour. I due saranno John e Jacqueline Kennedy, il Presidente degli Stati Uniti e la moglie.

PREVISTE ALTRE DUE STAGIONI

Vincitrice di due Golden Globe, The Crown è considerata la Miglior Serie drammatica ed ha permesso alla protagonista Claire Foy di ottenere il riconoscimento come Miglior Attrice Protagonista in un drama. Le critiche ricevute sono state fin troppo positive ed anche la famiglia reale sembra entusiasta dello show che guarda da vicino le dinamiche della corte britannica. Come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, sembra infatti che Elisabetta abbia visto tutti gli episodi con entusiasmo, al fianco di Edoardo e della moglie Sofia. Il successo ottenuto dallo show ha inoltre premiato il creatore con una terza stagione, anche se voci di corridoio parlano della possibilità che il secondo capitolo possa contare su altri episodi che andranno ad aggiungersi ai dieci già previsti. Sembra inoltre che lo stesso autore, Peter Morgan, abbia confermato l'arrivo di un quarto capitolo, in cui prevede tuttavia di cambiare cast, come annunciato a Variety. Dovendo narrare le vicende della famiglia reale in un'epoca sempre più vicina all'attualità, andranno infatti cambiati i protagonisti ed altri personaggi chiave ed a quanto pare la più quotata per il ruolo di Regina è per ora l'attrice Olivia Colman.

© Riproduzione Riservata.