TOSCA D’AQUINO e FRANCESCA PICCOLO / Al fianco di Salemme nel suo nuovo film (Bake Off Celebrity Edition 2017)

L’attrice napoletana Tosca D’Aquino con l’amica Francesca Piccolo partecipano alla nuova edizione di Bake Off Celebrity in onda nella prima serata di Real Time.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Tosca D’Aquino

PRESENTATO IL FILM “UNA FESTA ESAGERATA”

Questa sera parte sulle frequenze di Real Time, il talent culinario Bake Off Celebrity che vede diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, alle prese con dolci e torte di ogni tempo. Il format prevede la partecipazione in coppia e tra quelle in gara in questa edizione vi è anche quella composta dalla famosa attrice napoletana Tosca D’Aquino e dall’amica Francesca Piccolo. La D’Aquino che in questa stagione è stata grande protagonista sia a teatro che a cinema, sarà dunque chiamata, da buona napoletana a mettere in risalto le proprie doti nella preparazione dolciarie giovandosi sull’aiuto dell’amica Francesca che certamente sarà molto brava. Tra l’altro in questi giorni la D’Aquino è stata al fianco di Vincenzo Salemme a Sorrento per la presentazione del nuovo film intitolato Una festa esagerata, del quale naturalmente fa parte del cast.

LE RIPRESE DE “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2”

Per l’attrice Tosca D’Aquino questo è un periodo davvero straordinario dal punto di vista professionale. Infatti, l’artista napoletana oltre che essere a teatro ed ai botteghini al fianco di Vincenzo Salemme nel nuovo film “Una festa esagerata” presto ritornerà protagonista anche in televisione con la fortunata fiction Rai, I Bastardi di Pizzofacolne. Infatti, in queste ore è impegnata sul set per le riprese della seconda stagione diretta sempre dal regista Alessandro D’Alatri, come lei stesso ha annunciato per mezzo di un post pubblicato su Instagram nel quale ha sottolineato: “Primo giorno dei ”bastardi di Pizzofalcone“ fiori e sole! Evvivaaaa! #bastardi di Pizzofalcone #napoli#alessandro d’alatri”. Clicca qui per vedere il post.

