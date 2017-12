TRAPPOLA DI CRISTALLO/ Su Iris il film con Bruce Willis (oggi, 8 dicembre 2017)

Trappola di cristallo, il film in opnda su Iris oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Alan Rickman e Bonnie Bedelia, alla regia John McTiernan. Il dettaglio della trama.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST BRUCE WILLIS

Il film Trappola di cristallo va in onda su Iris oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e thriller (titolo in lingua originale: Die Hard) che è stata diretta dal regista John McTiernan mentre a interpretare i protagonisti della storia sono gli attori Bruce Willis, Alan Rickman e Bonnie Bedelia. La prima apparizione di Bruce Willis sul grande schermo risale al 1980, quando ha recitato una piccola parte nel film "Delitti inutili" al fianco del già famoso Frank Sinatra. Inizialmente, il protagonista del film "Trappola di cristallo" doveva essere interpretato da Arnold Schwarzenegger e tra gli altri candidati c'erano anche Charles Bronson e Burt Reynolds ma il regista John McTiernan, ha voluto Bruce Willis che, a sua volta, suggerì di affidare la parte di Holly a Bonnie Bedelia. Il film si basa su un racconto di Roderick Thorp, noto autore di libri gialli. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TRAPPOLA DI CRISTALLO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

John McClane (Bruce Willis) è un agente di polizia di New York che decide di trascorrere le feste di Natale a Los Angeles, insieme ai figli e alla moglie Holly (Bonnie Bedelia) con la quale sta attraversando un momento di crisi. Sul luogo di lavoro di Holly, fanno irruzione dei criminali tedeschi che ammazzano a sangue freddo alcuni dipendenti, questi agiscono sotto la guida di un certo Hans Gruger (Alan Rickman) al fine di ottenere la liberazione di alcuni terroristi al momento rinchiusi nelle prigioni. In realtà Gruger mira ad entrare nel caveau del palazzo che custodisce titoli per centinaia di milioni di dollari. John tenta di avvisare i colleghi della centrale e nel frattempo mette fuori combattimento i banditi che hanno notato la sua presenza nel palazzo. Arriva la polizia, circonda l'edificio e cominciano a trattare con il capo dei terroristi. Intanto Gruger ammazza un primo ostaggio ed è deciso a fare una carneficina pur di catturare l'agente McClane. I terroristi forzano il caveau dell'edificio e si imposseano del danaro. Il giornalista Richard Thornberg va a casa di John per intervistare i suoi ragazzi in diretta Tv, così facendo i banditi conoscono l'identità del loro avversario e sanno di avere in ostaggio sua moglie. Intanto McClane inganna i banditi e li ammazza tutti, lo stesso Gruber muore precipitando dall'ultimo piano del palazzo. L'incubo è finito e tutti sono finalmente salvi. Holly reagisce al cinismo di un giornalista che voleva a tutti i costi fare delle domande a John colpendolo al viso con un pugno. Quando il peggio sembra essere passato, arriva Karl (Alexander Godunov) vice di Gruber, che cerca di ammazzare John e sua moglie. Grazie al tempestivo intervento dell'agente Powell, Karl viene ucciso.

