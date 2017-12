The Blacklist 5/ Anticipazioni dell'8 dicembre 2017: Dembe sotto copertura, si salverà?

The Blacklist 5, anticipazioni dell'8 dicembre, su Fox Crime. Red e Cooper chiedono a Dembe di partecipare ad una missione pericolosa. Tom vicino alla verità?

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 8 dicembre 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 7°, dal titolo "The Kilgannon Corporation (NO.48)". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Red (James Spader) informa Liz (Megan Boone) di un bersaglio che presto verrà ucciso da un'organizzazione conosciuta come agenzia immobiliare. Anche se Liz e Samar (Mozhan Marnò) in seguito trovano la potenziale vittima, l'uomo viene ucciso da un cecchino appostato nelle vicinanze. Red invece incontra Tom (Ryan Eggold) per parlare della valigia, rivelandogli di sapere tutto della sua missione segreta. Lo informa quindi che l'identità della persona a cui appartengono i resti non deve essere rivelata in alcun modo, avvisandolo che Nick è stato ucciso a causa sua. Cooper (Harry Lennix) invece inizia a cercare una persona di sua conoscenza con disperazione, agendo di nascosto dalla task force. Red informa in seguito Tom di attendere una chiamata dalla persona che ha ucciso il medico e che si metterà in contatto con il blacklister con certezza, visto che conoscono entrambi il valore di quei resti. Tom tuttavia non intende fermarsi. Nel frattempo, un uomo sconosciuto impone a Lena Mercer (Ana Nogueira) si dimentichi del marito. Più tardi, Cooper rivela a Red di essere alla ricerca del figlio di un amico, che può rintracciare solo grazie ai suoi contatti. Viene informato così del luogo in cui trovare i rapitori, mentre Liz e Samar scopre che in realtà le persone uccise sono collegate ai titolari dell'agenzia immobiliari, che agivano di nascosto come sicari grazie all'attività di facciata. Dopo aver catturato uno dei rapitori, Cooper e Red scoprono che il ragazzo che cercano ha acquistato una pistola e che uno dei suoi uomini l'ha consegnata in un hotel. In quel momento, Tom informa Lena su alcune informazioni ottenute su pit, ma la donna lo informa di essere sul punto di partire e gli suggerisce di lasciar perdere il caso. Scopre però che non esiste alcuna prova che dimostri che sia mai stata sposata con Pit. Più tardi, la task force cerca di salvare la vita ad un altro presunto bersaglio, ma anche in questo caso la vittima viene colpita mentre sta parlando con Ressler (Diego Klattenhoff). Il sicario fa inoltre in tempo a fuggire. Grazie ad un ex cecchino, la task force ottiene alcune informazioni su come contattare il sicario e si scopre che la persona che stanno cercando è Calvin Dawson (Kevin J. O'Connor). Dopo aver trovato Isaiah (Justin Walker White), Cooper scopre che è stato testimone di un omicidio commesso da Zeke Wilson (Robbie Tann), mentre Tom organizza una trappola per incastrare chi sta cercando di insabbiare il caso di Pit. Convince infatti Lena a caricare alcuni dati in un particolare ufficio, con la precisa intenzione di creare una trappola. Liz invece scopre che è in realtà la moglie di Calvin ad aver assoldato il sicario per compiere la sua vendetta, dato che l'uomo non ha più alcun ricordo in seguito ad un incidente avvenuto negli anni '80 ed in cui sono morte le due figlie.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'8 DICEMBRE 2017, EPISODIO 7 "THE KILGANNON CORPORATION (NO. 48)"

Nell'episodio di questa sera, Red si unirà alla task force per una missione pericolosa, che coinvolgerà anche Dembe. L'assistente numero 1 del blacklister verrà infatti incaricato di agire sotto copertura e di infiltrarsi in un'organizzazione di contrabbando di esseri umani che agisce a livello internazionale. Durante l'operazione, il contatto fra Dembe e la task force si perde all'improvviso. Intanto, Tom continua a portare avanti la sua missione personale, ma finisce per mettersi in un grave pericolo. Dagli indizi diffusi sulla puntata, sappiamo che la famiglia di Red e la sua organizzazione si troveranno faccia a faccia con diversi problemi, ma possiamo dire con certezza che Dembe riuscirà a sopravvivere all'operazione sotto copertura. Sarà infatti presente al fianco di Red nel momento stesso in cui si troverà faccia a faccia con Tom, a terra e sanguinante.

© Riproduzione Riservata.