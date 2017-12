UN POSTO AL SOLE / Angela costretta a trascorrere le vacanze con Gaetano (anticipazioni 8 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 8 dicembre: Angela è obbligata a trascorrere le vacanze in compagnia del pericoloso Gaetano. Il processo di Luca Grimaldi continua.

08 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole va in onda anche nei giorni di vacanza: i telespettatori potranno, infatti, seguire la loro soap preferita anche oggi 8 dicembre a differenza di ciò che accade per le storie d'amore del pomeriggio di Canale 5. Sarà una puntata caratterizzata dalle brutte sorprese, soprattutto per Angela che si ritroverà a fare i conti con la presenza di Gaetano al fianco di Valentina. Non potendo andarsene, a causa del brutto tempo e della tanta neve scesa nelle ultime ore, la Poggi si troverà ad interagire con l'uomo, sopportando suo malgrado la presenza del pericoloso criminale. Sarà questo l'inizio di guai peggiori? Negli ultimi episodi la strategia di Ugo al processo di Luca Grimaldi è apparsa chiara: l'avvocato ha screditato Ornella e Vittorio, sembrando pronto a tutto pur di ottenere la vittoria di questa difficile causa. Ma questa sera sarà compito di Enriquez assumere il controinterrogatorio dei testimoni e molto presto i fatti potrebbero ribaltarsi...

Un posto al sole: Beatrice mette nei guai Anita Falco?

Dopo avere visto Ugo vestire i panni del leone ai danni di Ornella e soprattutto di Vittorio, nella puntata di Un posto al sole di oggi sarà Enriquez a cercare di salvare una situazione compromessa. Le dichiarazioni di Anita Falco non sembreranno sincere all'avvocato che cercherà di screditare la sua testimonianza, dimostrando come la giovane abbia in realtà qualcosa a che vedere con Andrea. In tutto questo Beatrice, che aveva cercato di ottenere delle informazioni da Niko, non avrà nessun ruolo degno di nota anche se ciò basterà per rimediare ad una situazione già particolarmente compromessa. Insieme ai tanti argomenti complicati, questa sera la soap partenopea concederà spazio anche a trame più leggere: Otello continuerà a sentirsi annoiato per la sua vita da pensionato, motivo per cui si trasformerà in critico radiofonico. Peccato che a farne le spese sarà il programma del genero Michele...

