UNA VITA / Anticipazioni dall'11 al 15 dicembre: oggi la telenovela spagnola non va in onda

Una Vita oggi è in pausa, in occasione della Festa dell'Immacolata. Tornerà il prossimo lunedì, raccontando le conseguenze della condanna a morte di Cayetana.

08 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Nuova interruzione per Una Vita che questo pomeriggio non andrà in onda, proprio come le altre storie d'amore Beautiful e Il Segreto. In occasione dell'Immacolata, infatti, Mediaset ha deciso di sospendere la regolare programmazione del pomeriggio di Canale 5 che tornerà regolarmente a partire dal prossimo lunedì 11 dicembre. Anche domani, infatti, le vicende di Acacias 38 e Puente Viejo saranno in pausa, sostituite da Amici di Maria De Filippi (Beautiful invece ci sarà). Per quanto riguarda invece le trame che seguiremo nel corso dei prossimi giorni, esse saranno ampiamente incentrate sulla terribile comunicazione che verrà fatta a Cayetana: la dark lady, infatti, apprenderà di essere stata condannata a morte, a causa dell'omicidio di Humilidad. Sarà questa la fine del personaggio più credele della telenovela spagnola?

Anticipazioni Una Vita dall' 11 al 15 dicembre

La notizia della condanna a morte di Cayetana sarà per lei un duro colpo: la dark lady di Una Vita sembrerà rassegnata al suo triste destino, preparandosi a quella che riterrà una fine giusta. Per questo si abbandonerà a delle punizioni corporali e allo stesso tempo farà una ricca donazione al convento che l'ha accolta nei suoi ultimi giorni di vita. Ma, come più volte accaduto in passato, la donna potrebbe nascondere altro. Per questo scriverà una lettera a Teresa, chiedendole di recarsi in convento per un colloquio. Non tutto però andrà come previsto: tale missiva verrà consegnata a Ursula che la getterà via. Poco dopo, Teresa si recherà comunque in convento per una visita all'amica, ma la Madre Superiora rifiuterà di permetterle l'incontro, annunciando che Cayetana ha fatto voto di solitudine. In questo modo, le due amiche non riusciranno a chiarirsi a pochi giorni dalla pena capitale. L'ultima possibilità per la vedova di German potrebbe essere perduta...

