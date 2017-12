UNIVERSAL SOLDIER: REGENERATION/ Su Italia 1 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 8 dicembre 2017)

Universal soldier: Regeneration, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, alla regia John Hyams. Il dettaglio.

08 dicembre 2017

Il film in seconda serata su Italia 1

JEAN-CLAUDE VAN DAMME NEL CAST

Il film Universal Soldier: Regeneration va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola di pura azione che vede ancora una volta Jean-Claude Van Damme protagonista della vicenda che è stata diretta dal regista John Hyams, direttore cinematografico abbastanza sconosciuto ma sempre dietro le cineprese della saga, ideale per sottolineare le mosse marziali di Van Damme, perfetto per pellicole blockbuster nel quale la trama è solo e unicamente azione. Nel cast di 'Universal Soldier: Regenaration' compare come co-protagonista un attore noto per gli amanti dell'azione cinematografica, lo svedese Dolph Lundgren a tutti e per tutto il mondo noto per quel 'ti spiezzo in due' faccia a faccia con Rocky Balboa in 'Rocky 4'. Van Damme e Lundgren, azione assicurata e ci sarebbe poco altro da aggiungere se non che nel cast, per completare una triade di lottatori d'arti marziali davvero esperta, compare anche la figura dell'attore bielorusso Andrei Arlovski, campione in categorie massime nel ranking americano, una garanzia di calci volanti e mosse ardite. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNIVERSAL SOLDIER: REGENERATION, LA TRAMA DEL FILM

Grossi problemi in Ucraina in apertura di 'Universal Soldier: Regeneration', i figli del primo ministro ucraino Musayev vengono rapiti dal bieco terrorista nazionale Comandante Topov (l'ottimo attore bulgaro Zachary Baharov, nel cast di alcuni buoni film anche diretti da George Clooney) all'uscita del Museo nazionale ucraino Cernobyl. Il famigerato Topov porta i due ragazzi nella città famosa per la centrale nucleare e pone immediatamente la condizione del rilascio incondizionato dei suoi ribelli nazionalisti, pena la morte dei due ragazzi ma, non solo, provocherà anche una nuova apocalissi nucleare facendo di nuovo esplodere i reattori della centrale di Chernobyl. Essendo questa una problematica causata da alcuni Unisol di ultima generazione deviati, il SOCOM, leader del progetto Unisol, tra i soggetti deviati c'è appunto un Unisol devastante, NGU 7 (l'attore Andrei Arlovski), particolarmente pericoloso e sopravvissuto alla sparatoria in difesa dei due ragazzi al di fuori del museo, nonostante i molti colpi subiti. E' un Unisol impazzito, folle e pericoloso, la squadriglia Unisol razionale dovrà assolutamente fermare la follia di questo soggetto in particolare, arma letale nelle mani del Comandante Topov. Il SOCOM e la squadriglia non possono nulla contro la potenza e la follia di NGU 7 ragion per cui l'unica soluzione è intervenire con l'Unisol per eccellenza, Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme), forse l'unico in grado di fermare un suo simile seppur di maggior potenza, ma senza l'esperienza di Deveraux, veterano d'azione in diversi commando. Come potrà Deveraux sconfiggere il potente Unisol, il Comandante Topov, liberando i ragazzi e salvando l'Ucraina dalla follia di un conflitto e di un nuovo disastro nucleare? Con i soli mezzi che conosce, può combattere impiegando tutta la sua esperienza in materia di arti marziali senza timore con il coraggio di un leone.

