Uomini e Donne / Anticipazioni, Graziella furiosa: dopo lo schiaffo a Manfredo ne ha per tutti! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Graziella Montanari furiosa sul web! Dopo lo schiaffo dato a Manfredo, la dama ne ha per tutti (Gemma e Giorgio compresi)!

08 dicembre 2017 Anna Montesano

Graziella Montanari, Uomini e donne

Grande caos nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda: Graziella Montanari, nota dama del programma, ha dato un sonoro schiaffo a Manfredo, suo ex, in pieno studio. Il cavaliere stava accogliendo una dama arrivata per lui quando, stuzzicata da Tina Cipollari, la dama non ha apprezzato un appellativo sarcastico datole da Manfredo e qui è scattata la reazione shock. Graziella pare abbia deciso di lasciare il trono over e sul web nelle ultime ore ha continuato a sfogarsi, pubblicando lunghi messaggi contro Gemma Galgani e Giorgio Manetti oltre che, ovviamente, a Manfredo. Il primo è proprio contro il cavaliere in questione, che sul web si becca dalla dama forti critiche: "Sto pensando che un, non so come definirlo,di 67 anni con dei figli se voleva fare il maiale lo poteva fare con una giovane come sta facendo non con una madre di famiglia. Io nn riesco a perdonarlo proprio xke ha fatto del male si miei figli uno che ha dei figli anche lui dovrebbe avere un po' di cervello ma come ho già detto uno di 67 anni che si comporta così che cervello può avere" scrive su Facebook la Montanari.

LE ACCUSE DI GRAZIELLA A GEMMA E GIORGIO

Il secondo sfogo della dama è per Gemma e recita: "Sta cretina sta ancora a insistere di dimenticare il passato ma ci rendiamo conto? Come ci si può fidare di una persona così instabile? - così ricordando le critiche avute da Guido per la Galgani, Graziella continua - ha ragione il dottore a dire che lei vuole usare le persone a suo uso e consumo, ha pienamente ragione Tina come si fa a darle torto?". Non manca una frase di Graziella anche per Giorgio Manetti sempre in collegamento al suo rapporto con la Galgani: "Anche Giorgio è senza dignità gli piacciono le lucine ma cosa ci è uscito a fare dopo tutto quello che gli ha sputato addosso?" sentenzia la dama mentre il pubblico - che duramente l'ha criticata per il gesto violento avuto nei confronti di Manfredo - si chiede se tornerà o meno in studio.

© Riproduzione Riservata.