Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin cambia tutto: la svolta verso la scelta! (Trono Classico)

08 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin

Ancora nessuna scelta per Paolo Crivellin nello studio di Uomini e Donne. Il tronista anzi prosegue con le sue conoscenze anche se appare ormai chiaro che la donna che lascerà lo studio accanto a lui (se la sua risposta serà un sì) sarà una tra Angela, Giorgia e Marianna. Paolo ha deciso di concentrarsi soltanto su loro tre e nella nuova registrazione di Uomini e Donne ha fatto notevoli passi in avanti, soprattutto con due delle sue corteggiatrici. Sembrava scontato che la scelta del tronista fosse Angela Caloisi ma le cose stanno cambiando e non poco. La corteggiatrice campana, nella scorsa registrazione, aveva lasciato lo studio infuriata di fronte al nuovo bacio di Paolo con Giorgia. Il tronista ha però cercato di trattenerla senza particolare successo.

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN SARÀ MARIANNA?

Nella nuova registrazione scopriamo però che Angela non è tornata ed è il tronista ad andare a trovarla a casa, chiedendole di tornare ma sapendo aspettare che la sua possa essere una scelta convinta. Angela accetta le condizioni di Paolo e torna allora nello studio di Uomini e Donne ma è qui che si trova a confronto con altri duri colpi: il tronista è uscito in esterna con Marianna e con Giorgia e con entrambe è arrivato un coinvolgente bacio. Soprattutto quello con Marianna appare molto intenso e scatena i commenti degli opinionisti e dello stesso Paolo che dichiara di sentirsi molto coinvolto dalla nuova corteggiatrice che per lui è "più persona e meno personaggio". Una svolta nel percorso di Paolo Crivellin, la cui scelta potrebbe alla fina non essere così scontata come tutti finora hanno creduto...

