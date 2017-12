Uomini e donne/ Oggi, 8 dicembre, il programma non va in onda: ecco perché

Uomini e donne oggi, 8 dicembre, non va in onda per via della Festa dell'Immacolata ma tornerà l'11 dicembre su Canale 5 molto probabilmente con una nuova puntata del trono classico

08 dicembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne

Uomini e donne oggi, 8 dicembre, non andrà in onda. I fan del programma dovranno fare a meno di Maria De Filippi e della sua armata per via della Festa dell'Immacolata che ha costretto Canale 5 ha chiudere la settimana in anticipo lasciando in panchina anche Pomeriggio 5 e Mattino 5. I programmi riprenderanno lunedì 11 dicembre con una nuova puntata e, soprattutto, con quello che potrebbe essere il ritorno del trono classico. A causa della manca puntata di venerdì pomeriggio, Uomini e donne potrebbe andare in onda lunedì ripartendo proprio dai senior facendo slittare il trono classico a martedì e mercoledì. Rimane il fatto che questo per i fan è solo un antipasto visto che presto Uomini e donne andrà in pausa per le vacanze natalizie e lascerà il posto ai suoi film natalizi in replica.

COSA VEDREMO NELLE NUOVE PUNTATE?

Uomini e donne ci attende con una settimana priva di scossoni. Dopo la scelta di Alex Miglioni e Sabrina Ghio, nel trono classico rimangono solo Paolo Crivellin, l'eterno indeciso, e i nuovi tronisti ovvero Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante che, sicuramente, ci regaleranno il meglio solo nelle puntate di gennaio 2018. Non vale lo stesso per il trono over. I protagonisti senior del programma sono nuovamente in balia di Gemma e Giorgio. I due si sono riavvicinati e sono usciti a cena insieme ma per la dama c'è stato solo un doloroso due di picche con il quale ha dovuto fare i conti. Crisi per Anna Tedesco che ha annunciato il suo addio salvo poi tornare per chiarire le cose con Giorgio Manetti, e l'addio di Manila Boff che ha lasciato il programma con Fabrizio.

© Riproduzione Riservata.