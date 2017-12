Vincitore Bake Off Celebrity 2017/ Ecco le coppie in gara: chi trionferà per l’Unicef? (oggi, 8 dicembre)

Vincitore Bake Off Italia - Celebrity Edition 2: tutte le coppie in gara dei due appuntamenti su Real Time con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Vincitore Bake Off Italia – Celebrity Edition

Lo scorso venerdì sera Carlo Beltrami è stato eletto miglior pasticcere amatoriale della quinta edizione di Bake Off Italia 2017. A distanza di una settimana, Benedetta Parodi ritorna in pista, fedelmente su Real Time per proporci due appuntamenti speciali, questa volta in chiave Vip. Sedici coppie di personaggi famosi si sfideranno a suon di goloserie e creazioni di alta pasticceria: chi avrà la meglio? Quale sarà il vincitore assoluto della prima puntata? Non possedendo la famosa sfera di cristallo, attualmente ci è impossibile fare anche solo una previsione, visto che, le coppie in gara sono variegatissime e potrebbero “sconvolgerci”. L’appuntamento speciale dello scorso anno, ha visto trionfare la coppia formata da Emma Marrone e Antonino Spadaccino, grandissimi amici e colleghi che avevano realizzato la torta rainbow, contro l’omofobia. Successivamente, la coppia trionfatrice aveva deciso di supportare un progetto di Emergency Italia. Nella stessa location dell’edizione “non” famosa, stasera e venerdì prossimo si sfideranno invece altri volti noti.

Vincitore Bake Off Italia – Celebrity Edition: le coppie in gara

Stasera e il 15 dicembre torna in televisione la seconda edizione di Bake Off Italia - Celebrity Edition a partire dalle ore 21:10 su Real Time con Benedetta Parodi, insieme ai tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. I tre, dopo aver eletto il migliore pasticcere amatoriale dell’edizione numero 5 del programma, anche questa volta si troveranno a giudicare dei concorrenti famosi. Sedici coppie composte da VIP saranno le protagoniste indiscusse di due puntate speciali con l’obiettivo di sostenere l’UNICEF. Nella prima puntata di stasera, troveremo Tosca D’Aquino con l’amica Francesca Piccolo; Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi; Roberta Lanfranchi e Georgia Luzi; la Pozzoli’s Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione; gli sportivi Karen Putzer e Luigi Mastrangelo; il protagonista della serie “Alex&Co” Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro; le sorelle Carrisi, Cristel e Romina; Fiordaliso con la mamma Carla. Nella seconda puntata del 15 dicembre invece, gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena; Maria Pia Timo e Laura Freddi; Fabio Troiano con l’amica Isabella; la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso, Sara Piccinini, insieme alla moglie del portiere della Lazio, Rachele Mura; la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo con il compagno Antonio; Jake La Furia con l’amica Laura; la schermitrice Elisa Di Francisca e la sorella Martina, le web star di Casa Surace, Ricky e Pasqui.

