X FACTOR 2017/ Eliminati i Ros. I finalisti e le pagelle della semifinale (puntata 7 dicembre)

08 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Il vincitore di X Factor 2017 sarà uno tra Samuel Storm, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e i Maneskin. I Ros, invece, non sono riusciti a essere tra i finalisti, dato che sono stati eliminati al ballottaggio della semifinale contro il concorrente di Fedez. Non c’è stato bisogno del tilt per avere il verdetto: i giudici hanno deciso di premiare il talento di Samuel e la sua voce inconfondibile. Nonostante il ballottaggio, infatti, Storm va nominato tra i top della puntata: la sua versione di “Stand by me” funziona molto. Anche se tende un po’ a strafare con i virtuosismi vocali. Bravi anche i Maneskin: convincono sul palco anche con un’altra band, nonostante avessero inizialmente timore di questa situazione. Damiano forse esagera un po’ con la potenza della sua voce. Una menzione particolare la merita senz’altro Mara Maionchi: i suoi concorrenti accedono alla finale senza passare dal ballottaggio. Ed è l’unica che potrà contare su due finalisti.

I Ros sono da nominare tra i flop della puntata: non sono parsi precisissimi nel riportare sul palco il loro inedito. “Acida” con l’uso degli archi, proposta nella seconda manche, non si era ancora sentita. È stata tolta così energia al pezzo dei Prozac+. Male anche Enrico Nigiotti: ha certo il merito di “rileggere” completamente Redemption Song, ma non ha convinto del tutto.

