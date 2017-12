60 ZECCHINI D'ORO/ Pagelle: il ritorno di Topo Gigio e la vittoria di Masini

60 Zecchini d'Oro: grande festa per i sessant'anni della kermesse canora più amata dai bambini. Il meglio e il peggio della serata dell'8 dicembre.

09 dicembre 2017 Rossella Pastore

Carlo Conti presenta 60 Zecchini d'Oro

OSPITI E GIURIA

60 Zecchini inizia dalle presentazioni. Ah: siamo in eurovisione. Altro che Sanremo! Nel cast c'è anche Patty Pravo, che non è propriamente una bambina. Al limite una Ragazza (del Piper). La guest star è Topo Gigio, e non si può dire che lui non sia un ospite di primo... pelo. Rosy doveva essere gelosa: Gigio faceva il gattomorto (ehm, topo) con tutte. Quest'anno, però, non c'è trippa per gatti (topi). "Mi sembri Calimero", dice al conduttore. Quanto ai giurati, Conti giustifica così la presenza in studio di Platinette: "È un grande conoscitore di musica". Non c'è molto da dire, invece, su De Sica e Brignano: "In questi giorni sono al cinema con Poveri ma ricchissimi". Adesso siamo noi a non avere più parole. E Allevi? Esperto di musica, un po' meno di spettacolo. "Ci vorrebbero più canzoni fuori dagli schemi", dice, e il suo monito fa un po' sorridere. Lo Zecchino d'Oro non è mai stato dimora della ribellione postsessantottina, anche se le dodici canzoni sono tutte più o meno di quegli anni.

I CONCORRENTI

Beppe Fiorello è il primo a esibirsi: "Ho scelto Quarantaquattro gatti perché da piccolo non riuscivo a cantarla". Non che adesso se la cavi meglio: Beppe è appena sufficiente. Patty Pravo opta per Fammi crescere i denti davanti. "Perché proprio questa?", chiede Conti. "Perché sono una pazza", replica lei. Questa sì, che è una pazza idea. Voto: 3. Nino Frassica punta tutto sull'ironia: la sua performance è la peggiore della serata... e la serata non è ancora finita. I fischi del pubblico sono eloquenti, la giuria piange dal ridere. Ma lui scherza: "Se non vinco qua vinco su Blob". L'undicesima canzone in gara è Il lungo, il corto e il pacioccone by Solenghi, Lopez e Friscia. Il fatto è che il trio è male assortito: ci sono due lunghi, un pacioccone e nemmeno un corto. Voto: 5. Nostalgia time con Marco Masini e Lettera a Pinocchio. Che noia: sono le 23, ma questo non è un buon motivo per cantare la ninna nanna a tutti. In barba ai pronostici, Masini vola sul podio e si aggiudica la serata.

