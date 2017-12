ANDREA DAMANTE/ E Giulia De Lellis a cena con Ignazio e Cecilia (Verissimo)

Oggi pomeriggio Andrea Damante sarà ospite di Verissimo al fianco del vincitore e dei finalisti del Gf Vip 2017, gomito a gomito con la fidanzata Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante sembra ormai essersi ripreso dall'arrabbiatura post Grande Fratello Vip 2, a causa di un verdetto a sfavore della fidanzata Giulia De Lellis. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha voluto esprimersi al riguardo, ma secondo le voci che circolano sul web si sarebbe lasciato sfuggire un like sui social a un commento significativo. Le famose “bimbe” di Giulia hanno già gridato al complotto e c'è chi in particolare avrebbe visto nella vittoria di Daniele Bossari una macchinazione della produzione. Il like lasciato da Damante riguarda proprio il dubbio che il televoto sia stato truccato e che a vincere il reality sarebbe stata in realtà la fidanzata, dato il successo maturato nel corso del programma. Oggi pomeriggio Andrea Damante sarà ospite di Verissimo al fianco del vincitore e dei finalisti del Gf Vip 2, gomito a gomito con la fidanzata Giulia De Lellis. Intanto, l'ex tronista si sarebbe già schierato a favore di alcuni ex gieffini, scegliendo di non allearsi al gruppo di Luca Onestini. Damante è stato infatti a cena con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a poche ore dall'uscita di Giulia dalla Casa, senza contare che il fratello dell'argentina, Jeremias, ha promosso su Instagram il recente singolo di Andrea dal titolo "Follow My Pamp", una featurette con Adam Clay.

ANDREA DAMANTE, LO “SCHIERAMENTO” CON CECILIA E IGNAZIO

Gli schieramenti non sono finiti con la finale del Grande Fratello Vip 2 e anche Andrea Damante ha detto ampiamente la sua in merito alle alleanze strette da Giulia De Lellis nel reality. In questi giorni, i finalisti del programma si sono riuniti infatti in una cena a Milano, ma i Damellis hanno preferito trascorrere la serata al fianco di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. È lo stesso Andrea a farlo sapere tramite una Story su Instagram, come sottolinea Leggo, dove la diretta ha mostrato i quattro intenti a mangiare sushi. I fan tuttavia non hanno gradito questa presa di posizione di Andrea Damante e della fidanzata, non tanto per la scelta dei due di snobbare gli Oneston, Raffaello Tonon e Luca Onestini, ma per via di un presunto tradimento ai danni di Francesco Monte. Il dj aveva infatti espresso una forte vicinanza per l'ex fidanzato della Rodriguez e i fan dell'agente non hanno gradito vederlo a cena "con il nemico".

IL PASSATO A UOMINI E DONNE

Nato nel 1990 in Sicilia, Andrea Damante ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Verona, destreggiandosi nel mondo della musica fin dalla più tenera età. Diventa infatti dj e produttore musicale ad appena 19 anni, quando inizia a vivere da solo lontano dalla casa di famiglia. Entra in seguito nel mondo della televisione principalmente grazie al ruolo di tentatore di Temptation Island nel 2014, sbarcando poi a Uomini e Donne come tronista. Con alle spalle una relazione di due anni e dopo la rottura con Giorgia Lucini, conosciuta nel reality, Andrea ha deciso che era pronto per una nuova storia d'amore ed è proprio grazie al programma di Maria De Filippi che è scattata la scintilla con Giulia De Lellis. E non senza incertezze, dato che Damante sembrava inizialmente diretto verso Laura Frenna, un'altra delle sue corteggiatrici e rimasta scottata dalla sua scelta.

© Riproduzione Riservata.