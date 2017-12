ANNETTE AND YANNICK/ Video, Belen Rodriguez: "Bravissimi, ma che spavento!" (Tu si que vales 2017)

Video, Annette and Yannick hanno raggiunto la finale grazie alle loro acrobazie sui pattini che hanno stupito tutta la giuria, Belen Rodriguez compresa.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Annette and Yannick (web)

Annette and Yannick sono tra le rivelazioni del talent televisivo Tu si que vales, un programma che mette in mostra i talenti più interessanti del momento. Senza limiti di alcuna sorta in campo artistico, tra l'altro: è possibile ammirare pattinatori d'eccezione (esattamente come lo sono loro), musicisti, cantanti, mimi, saltimbanchi; insomma, a Tu si que vales c'è praticamente di tutto e il divertimento è assicurato. E' chiaro che ogni concorrente conferisce al pubblico un'emozione diversa, ma è certo che Annette and Yannick stupiscono la giuria e gli spettatori con numeri mozzafiato che arrivano al punto di spaventare per quanto sono rischiosi. Le acrobazie che compiono roteando sui pattini sono incredibili visto che la ragazza, Annette, viene fatta 'volare' con la testa a pochi centimetri dal suolo ad un'altissima velocità. In un numero del genere basta davvero poco (una minima esitazione, un errore umano) per poter incorrere in rischi piuttosto seri per la salute: sbattere la testa a quella velocità è certamente un rischio. Per questo, dunque, Annette and Yannick, sono molto amati dal pubblico di Tu si que vales.

ANNETTE AND YANNICK, LE REAZIONI

La prima a esprimere il suo giudizio è stata la presentatrice Belen Rodriguez che non ha esitato a dire quello che un po' tutti pensavano a guardarli pattinare in quel modo. La bella argentina ha detto: "Annette and Yannick sono bravissimi, ma che rischio fare quelle piroette a quella velocità...". Dello stesso avviso sono stati più o meno tutti i membri della giuria, da Maria De Filippi a Teo Mammuccari, sorpresi come tutti dalle loro grandi acrobazie. Dopo lo stupore iniziale, comunque, l'argomento si è spostato sulla relazione personale fra i due. Gerry Scotti e gli altri li hanno pungolati sull'argomento ma, a quanto pare, lui (Yannick) non ha formulato alcuna richiesta formale (se così si può dire) ad Annette. I due, che a dir la verità sembrano davvero esere una bella coppia, sono sembrati piuttosto imbarazzati nell'affrontare la questione e i giudici hanno deciso saggiamente di far morire lì la cosa senza insistere oltre. Ci ha pensato Teo Mammuccari, poi, a smorzare la situazione: "Se al posto di Annette fai ruotare la testa di Rudy Zerbi in finale ci arrivate di sicuro..." Qui trovate il video della performance.

