Aida Yespica e Giuseppe Geppy Lama/ Tornati insieme o è gelo tra i due? (Verissimo)

Aida Yespica e il fidanzato Giuseppe 'Geppy' Lama sono sembrati in crisi dopo il presunto bacio di lei con Jeremias Rodriguez. Saranno tornati insieme? Lo scoprimemo a Verissmo

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Aida Yespica (web)

Aida Yespica è oramai una veterana dei reality show, tant'è vero che per lei il Grande Fratello Vip 2 era ddirittura il quarto. Di questa edizione gli italiani ricorderanno certamente le sue docce bollenti (di cui qui ne riportiamo una in un video targato Mediaset) e certamente il presunto flirt con il fratello di Belen e Cecilia, Jeremias Rodriguez. Tra i due, almeno all'inizio, sembrava impossibile una storia d'amore degna di nota e invece a poco a poco, con il passare del tempo, la modella venezuelana e l'iracondo argentino si sono avvicinati sempre di più fino ad arrivare a un presunto bacio. La cosa è finita lì perché la Yespica, a quanto pare, ha immediatamente gettato acqua sul fuoco chiedendo al fratello di Belen di avere solo un'amicizia e niente di più. In fin dei conti la bella venezuelana prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2 era fidanzata e non poteva esporsi più di tanto. Certo, si potrebbe obiettare che la sorella di Jeremias, Cecilia, al conrario non ci ha pensato un minuto a mandare a monte in quattro e quattr'otto il suo fidanzamento per gettarsi nelle braccia di Ignazio Moser, ma questa è un'altra storia. La Yespica ne parlerà da Silvia Toffanin a Verissimo.

AIDA YESPICA AVRÀ CONVINTO GEPPY?

Come dicevamo in precedenza la Yespica non poteva lasciarsi andare per un motivo fondamentale: il suo fidanzamento con l'imprenditore napoletano Geppy Lama (Giuseppe). Quando però lei è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2 è stato evidente a tutti la fredezza tra i due, per colpa probabilmente di quel presunto bacio avuto proprio con Jeremias Rodriguez. In trasmissione Alfonso Signorini ha minimizzato la questione tranquillizzando la venezuelana affermando che 'Geppy aveva fatto il bravo'. Al che, la Yespica ha risposto timidamente dicendo: 'Anche io ho fatto la brava', con un riferimento implicito (nemmeno troppo velato) alla presunta relazione col fratello di Belen. Gli spettatori presenti hanno notato immediatamente un certo gelo fra i due, anche se è certamente azzardato riuscire ad affermare qualcosa di più in merito alla loro storia. Aida Yespica in fin dei conti ha tenuto le distanze con Jeremias, ma il presunto avvicinamento non è comunque piaciuto affatto all'imprenditore napoletano. Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la questione del fidanzamento: rimarranno insieme o si lasceranno?

