Amici 17 / Diretta e anticipazioni 9 dicembre 2017: Federico, Biondo e i The Jab, chi sarà eliminato?

Amici 17, diretta e anticipazioni di oggi 9 dicembre 2017: sfida a squadre e possibili eliminati, Federico, Biondo e i The Jab a rischio. Mose 'salvato' da Yaser, cosa succederà?

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Amici 17

Nuovo appuntamento questo sabato 9 dicembre, con le dinamiche in diretta della scuola di Amici 17. Essendo in diretta questo anno, le anticipazioni scarseggiano in quanto, l’appuntamento con il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, prende forma man mano che le sfide hanno inizio a partire dalle 14.10 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per seguire quotidianamente quello che succede nella scuola più spiata d’Italia, vi consigliamo di visionare il daytime in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.50 in poi su Real Time (canale 31) con Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, affiancati dalla new entry Paolo Ciavarro. Durante la puntata in diretta di oggi, il pubblico avrà anche modo di votare per una delle due squadre in sfida: Fuoco VS Ferro. Per farlo, dovrete mandare un SMS al numero 477.000.4 oppure visitare il sito web di Witty www.wittytv.it e scaricare l’App Mediaset Fan. Le esibizioni di ballo e canto naturalmente, oltre che dal pubblico da casa verranno giudicate anche oggi dai professori in studio.

Amici 17, diretta: comparata e cambi di squadra

Nel corso degli ultimi daytime di Amici 17 verso la puntata in diretta di oggi, abbiamo assistito a sfide e cambi di squadra. Ed infatti, per colpa di un provvedimento disciplinare Biondo, The Jab e Federico hanno dovuto affrontare degli sfidanti esterni. La cantante Grace invece, ha chiesto di essere spostata nella squadra avversaria per problemi di comunicazione con gli altri compagni e quindi, da qualche giorno gareggia con la felpa Fuoco. Dopo le sfide, sia The Jab che Federico hanno vinto tornando a sedere nel banco ufficiale della scuola. Durante la puntata in diretta, vedremo anche la comparata tra le ballerine Lauren e Claudia. Mentre la prima in settimana, pare non avere avuto problemi trovando la giusta chiave, la seconda ha avuto qualche perplessità: come andrà questo pomeriggio? Quali delle due avrà la meglio? Naturalmente, ci sarà spazio per la sfida a squadre Fuoco VS Ferro e le richieste dei docenti, tra potenziali eliminazioni e proposte di sfida. Questo anno, ad Amici 17 sono arrivare anche tre nuove figure: i tutor. Nella scuola quindi, oltre ai professori di canto e ballo, anche Annalisa Scarrone, Michele Bravi e Giovanni Caccamo.

© Riproduzione Riservata.