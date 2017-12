Astol / Il rapper entrerà nella scuola di Amici 17? È mistero dopo la proposta di Rudy Zerbi

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Astol, Amici 17

Cos'è accaduto ad Astol dopo la scorsa puntata di Amici 17 di Maria De Filippi? Nel pomeridiano di sabato scorso, il rapper si è trovato a sfidare Mose ma ne è uscito sconfitto. Nonostante ciò, Rudy Zerbi ha deciso di fermare il ragazzo e di non rimandarlo a casa in quanto interessante "Vorrei approfondire con lui se gli altri sono d'accordo", ha infatti dichiarato il prof della commissione di canto, facendo capire che Astol sarebbe poi stato esaminato in vista di un possibile ingresso nella scuola. Eppure ad oggi non abbiamo avuto notizie in merito al suo possibile esame d'ingresso: Astol non ha fatto il suo ingresso nella scuola, come si era supposto, nè se n'è poi riparlato nel corso di uno dei daytime di questa settimana. Che Zerbi abbia rivalutato la sua proposta? O Astol potrebbe tornare in studio nel corso della nuova diretta per essere finalmente esaminato?

CHI È ASTOL

Ma chi è Astol? Il rapper, il cui vero nome è Pasquale Giannetti, ha 21 anni ed è nato a Parete, in provincia di Caserta, anche se da alcuni anni vive a Roma. Seguitissimo sui social, Astol ha già pubblicato molti brani che hanno riscosso molto successo. La sua carriera artistica ottine eperò una svolta nel 2013, quando inizia a condividere video di esibizioni e brani su Youtube. Bastano pochi giorni affinchè Astol riceva migliaia di visualizzazioni e tantissime condivisioni. Di fronte al successo ottenuto, Astol ha deciso di presentarsi ai provini di Amici. Non è riuscito ad entrare direttamente nella scuola ma sicuramente la sfida con Mose lo ha rimesso in luce anche di fronte agli occhi dei professori del talent. Che riesca quindi a conquistare un ambito banco?

