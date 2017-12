Bake Off Italia Celebrity Edition 2/ Pagelle e vincitore: una schiera di fan incollata alla TV

Bake Off Italia Celebrity Edition 2, vincitori Tosca D'Aquino e Francesca Piccolo. Le pagelle: ecco cosa è accaduto nella prima puntata dell'8 dicembre. I momenti più belli e i flop

09 dicembre 2017 Redazione

Bake Off Italia Celebrity Edition 2

BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION 2, LE VINCITRICI

A Villa Annoni tutto pronto per la prima puntata di celebrity Bake Off Italia con 8 coppie di famosi in gara. Gli chef rimangono sempre loro: Clelia D'Onofrio, Ernst Knam, Damiano Carrara. Presenta Benedetta Parodi. I concorrenti si presentano: chi sono, cosa faranno a Bake Off e quali sono le loro emozioni. Prima sfida: riempire dei bignè con crema pasticciera in solo tre minuti. I proventi di questo programma andranno in beneficenza all'Unicef. A vincere la prima manche Tosca e Francesca, Ultimi invece Fiordaliso e sua mamma. Seconda prova quella tecnica: i concorrenti dovranno preparare una cheesecake versione Damiano Carrara cioè con la mozzarella. Il vantaggio ottenuto dalle vincitrici è quello di avere 5 minuti di aiuto insieme a Damiano. Questa sfida tecnica procederà con gli assaggi al buio: chi avrà vinto? Dopo l'assaggio al buio da parte dei giudici alla fine si aggiudicano la sfida, e così anche la puntata, Tosca D'Aquino e Francesca Piccolo."Garantire acqua sicura e pulita in Eritrea" è il progetto Unicef che Tosca e Francesca hanno scelto per la loro vittoria.

TOP E FLOP

Tra i momenti più belli di questa puntata di Bake Off Italia Celebrity Edition seconda edizione sicuramente il momento delle presentazioni da parte dei concorrenti in gara per la sfida Unicef: i più divertenti Gigi e Karen, la squadra dei campioni, e Tosca D'Aquino insieme a Francesca Piccolo, che hanno messo in gioco non solo simpatia e professionalità ma anche tanta naturalezza. Tra i top come sempre le due sfide proposte, anche se in questa puntata sono state solo due rispetto alle tre a cui siamo abituati: solo prova iniziale di conoscenza e prova tecnica. L'arrivo e le battute di Katia Follesa sono stati un po' a doppio taglio: divertenti ma forse troppo brevi e poco incisive. Tra i flop purtroppo la durata del programma: solo un'ora per vedere i dolci in forno. Perchè non fare una puntata più lunga, magari con una sfida aggiuntiva? I concorrenti si sarebbero sicuramente divertiti così come il pubblico a casa che ama Bake Off. (di Fabiola Granier)

