Beautiful / Thomas si trasforma in eroe: Sally sarà libera per merito suo? (Anticipazioni 9 dicembre)

09 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna questo pomeriggio su Canale 5, dopo la sospensione avvenuta ieri in occasione della Festa dell'Immacolata. La soap americana sarà l'unica storia d'amore in onda oggi su Canale 5: sia Una Vita che Il Segreto, infatti, resteranno in pausa (come già accaduto le scorse settimane) sostituite dalla puntata di Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà quest'oggi dalle vicende di Sally Spectra, accusata di spionaggio industriale e auto-proclamatosi colpevole. Arriverà il momento dell'udienza preliminare, durante la quale il giudice dovrà decidere se procedere con le accuse mosse ai suoi danni. La Spectra verrà quindi informata della possibilità che di pagare una cifra di denaro di circa 10 milioni di dollari oltre che di essere condannata a cinque anni di carcere. Ma, proprio quando per lei non sembrerà esserci scampo, arriverà Thomas che cercherà di giustificare le sue azioni, spiegando al giudice i motivi che l'hanno spinta a tanto.

Beautiful: Thomas diventa l'eroe di Sally?

Dopo avere ascoltato le parole di difesa di Thomas, nella puntata di Beautiful di oggi Sally non potrà trattenersi e lo abbraccerà, baciandolo con passione. La coppia sembrerà essere di nuovo unita e innamorata, ma basterà questo ritorno di fiamma per placare la rabbia dei Forrester? Nel frattempo, Ridge avrà anche altro a cui pensare, cercando di convincere Brooke a non sposare Bill. A 'Il giardino' gli rinnoverà i suoi sentimenti, scusandosi ancora una volta per quanto accaduto in Australia. Non solo: si dirà certo che lo Spencer finirà nuovamente per deluderla, come sempre accaduto in passato. Se da un lato la Logan si dirà felice per queste dichiarazioni di affetto, dall'altro sarà proprio Bill ad interrompere l'incontro tra i due fidanzati. Metterà quindi le cose in chiaro: Ridge dovrà restare lontano da Brooke d'ora in avanti! La discussione di lì a poco, finirà per trasformarsi in un vero scontro...

