Biondo/ Amici 17, una settimana di 'assenza' e oggi la sfida, lascerà la scuola?

Mentre Federico e i The Jab hanno affrontato la sfida in settimana su Real Time, per Biondo c'è la diretta di sabato per affrontare il suo rivale. Il cantante dovrà lasciare Amici 17?

A quanto pare Biondo è proprio tra i favoriti della redazione di Amici 17 e del suo pubblico ed eccolo premiato con una bella sfida in diretta al sabato pomeriggio. A differenza di quanto è successo a Federico e i The Jab, il rapper si ritroverà oggi pomeriggio in onda su Canale 5 per affrontare la sfida risultato di un provvedimento disciplinare che lo ha lasciato senza parole. Biondo è finito nei guai per via del cellulare e dell'uso improprio che ne ha fatto nella scuola. Insieme a Mose e i The Jab, Biondo è stato messo in sfida e rischia il suo banco nella scuola, riuscirà a salvarsi? Siamo sicuri di sì alla luce della preferenza del pubblico e dei professori ma tutto dipende dal giudice esterno che sarà presente in studio.

UNA SETTIMANA IN SORDINA PER BIONDO

Quella di Biondo è stata una settimana passata un po' in sordina. Durante i pomeridiani di Amici 17 su Real Time lo abbiamo visto davvero poco o niente. In particolare, i fan hanno avuto modo di vederlo commentare le prove e i possibili sfidanti dei suoi compagni ma nient'altro. Il pubblico di Amici 17 avrebbe voluto vederlo nuovamente al cospetto di Annalisa Scarrone per la quale, sembra, ha già perso la testa. Avremo qualche sorpresa oggi pomeriggio? Nella nuova diretta di Amici 17 Biondo sarà chiamato ad affrontare la sfida e difendere il suo banco e questo significa che le su esibizioni potrebbero limitarsi a questo. La sua ultima esibizione risale proprio a sabato 2 dicembre quando ha fatto cantare e ballare lo studio con la sua Déjà Vu che potrete sentire e vedere cliccando qui.

LA RIVALITÀ CON MOSE E L'AMICIZIA CON GRACE

Se in amore Biondo non si arrende e si dimena tra Annalisa Scarrone e Alessandra Celentano (alla quale ha dedicato anche una canzone), sembra che la rivalità nella musica sia molto accesa con Mose. Nelle prime settimane nella scuola i due hanno avuto modo di scontrarsi ma solo a parole. Mose sembrava davvero pronto ad una comparata di canto con Biondo o, comunque, ad una sfida ma alla fine non si è messo in discussione preferendo di schierare un altro compagno e provocando una serie di discussioni sul suo vero essere. Anche Grace in questi giorni ha messo in dubbio la loro amicizia. La cantante ha deciso di chiedere ai compagni di essere lei il capitano della squadra al posto di Mose e nessuno sembrava d'accordo, anzi. Proprio Mose e Federico, i suoi migliori amici, le hanno mosso delle critiche che lei non si aspettava. Cosa succederà tra lei e Mose adesso?

