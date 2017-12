Black Soul Trio, Amici 17/ Dall’apprezzamento del pubblico a quello di Giusy Ferreri

Black Soul Trio, la band salentina di Amici 17 è tra i preferiti del pubblico e di Giusy Ferreri: Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi chiedono maggior coraggio nelle esibizioni.

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Black Soul Trio

Dopo poche settimane dall’inizio della scuola, il pubblico di Amici 17 comincia ad avere le idee chiare sugli allievi della nuova classe. Con il ritorno della diretta, è tornata anche la classifica di gradimento che dà l’opportunità ai fans di esprimere le proprie preferenze e non far rischiare il banco ai propri beniamini. Ad aver conquistato subito il cuore del pubblico c’è la band salentina dei Black Soul Trio che è tra i preferiti del pubblico avendo conquistato il terzo posto in classifica. Sin dalla puntata di formazione della classe, il popolo dei social aveva manifestato il proprio apprezzamento nei confronti della band, capeggiata dal frontman Matteo che lascia il segno con la sua voce potente. Da vero animale da palcoscenico, Matteo riesce a trascinare il pubblico ogni volta che si esibisce con il resto della band. Nonostante non sia più il capitano della squadra del Fuoco su esplicita richiesta del professore Carlo Di Francesco che, nello scorso pomeridiano, non aveva approvato la sua scelta di non far esibire Nicole nella sfida a squadre, Matteo gode della fiducia dei compagni e, soprattutto del pubblico di Amici che considera la sua voce una delle più belle di Amici 17.

L’APPREZZAMENTO DI GIUSY FERRERI PER I BLACK SOUL TRIO

I Black Soul Trio rappresentano una bella realtà di Amici 17. Entrati nella scuola con l’approvazione degli addetti ai lavori e del pubblico, stanno cercando di conquistare anche la fiducia degli insegnanti. Se Paola Turci ha più volte manifestato il suo apprezzamento nei confronti della band, la stessa cosa non hanno fatto Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco che, pur riconoscendo un grande talento nei Black Soul Trio, vorrebbero vedere maggior coraggio. Di Francesco, in particolare, ha esortato Matteo in primis, a rischiare di più esibendosi durante lo speciale del sabato anche con pezzi che, apparentemente, non appartengono al suo repertorio. Chi, invece, ha dichiarato espressamente di avere un debole per i Black Soul Trio e per la voce di Matteo è stata Giusy Ferreri. La nuova insegnante di canto ha incontrato in settimana il leader dei Black Soul Trio a cui ha dichiarato la sua stima e il suo apprezzamento esortandolo, però, a tirare fuori, il prima possibile, gli inediti. La band salentina, dunque, ha tutte le carte in regola per continuare il suo percorso nella scuola di Amici 17.

