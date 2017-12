CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Lontani per la festività dell'8 dicembre? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, protagonisti del Grande Fratello Vip 2017, hanno passato la festività dell'Immacolata Concezione separati. Ecco i video che...

09 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno passato le ultime serate in giro per i locali, dove hanno avuto la possibilità di incontrare i loro numerosissimi fan e scattare dei selfie in loro compagnia. Nelle ultime ore, però, a catturare l’attenzione dei tanti follower della coppia è stata un’immagine postata dalla sorella di Belen, che ascoltando della buona musica nel bel mezzo di un viaggio in treno, ha pubblicatola seguente riflessione: “La musica è sinonimo di libertà, per suonare ciò che vuoi e come vuoi, finché è buono e ha passione, quella musica è il cibo dell'amore”. Ma qual è il brano che ha fatto vibrare le emozioni della bella sorella minore di Belen Rodriguez? A svelarlo, le sue ultime Instagram Stories, dove uno dei tanti screenshot testimonia che la canzone in questione è “Vivere”, celebre brano di Vasco Rossi. Se volete visualizzare il messaggio postato da Cecilia Rodriguez, potete cliccare qui.

IGNAZIO MOSER A PRANZO CON UN EX GIEFFINO, VIDEO

Secondo gli ultimi aggiornamenti postati sui social da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, i due hanno passato la festività dell’8 dicembre separati. Nelle Instagram stories della sorella di Belen, infatti, non vi è alcuna traccia della presenza di Moser, e lo stesso vale per gli aggiornamenti del ciclista tentino. Sulla fan page ufficiale di Ignazio, però, proprio ieri pomeriggio è apparso un altro grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017, un ex inquilino con il quale proprio l’atleta, nelle prime settimane dello show, aveva stretto un’amicizia molto forte. Si tratta di Gianluca Impastato, che a quanto pare ha passato la lunga giornata di festa proprio con il suo inseparabile amico. I due, infatti, si sono dovuti salutare in tutta fretta quando il comico è stato squalificato in seguito a una bestemmia, ma a quanto pare, così come promesso nella casa del GF vip, hanno già ripreso a frequentarsi. Se vi siete persi il filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo sulle Instagram Stories di Ignazio Moser.

