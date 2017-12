CECILIA RODRIGUEZ / Video, la sua risposta ai fischi durante una serata in discoteca

Cecilia Rodriguez è stata ospite di una discoteca di Roma, dove è stata lungamente fischiata e critica dal pubblico presente. La sua reazione non si è fatta attendere....

09 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez

Che il comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2 non sia piaciuto a molti italiani, è fatto noto. La sorella di Belen è stata lungamente accusata di avere mancato di rispetto a Francesco Monte, prima lasciandolo in diretta televisiva, e poi lanciandosi a distanza di poche ore nelle braccia di Ignazio Moser. Non solo: nelle settimane successive la coppia ha dato vita ad un vero amore in stile soap opera, con tanto di misterioso video nell'armadio, le cui dinamiche sono ancora tutte da chiarire. Se i primi giorni dall'uscita dalla casa sono stati dedicati soprattutto a interviste in programmi televisivi (ricordiamo soprattutto la partecipazione di Chechu al Maurizio Costanzo Show e a Verissimo) ora per lei è arrivato il momento di approfittare della notorietà acquisita, partecipando in qualità di ospite alle serate in discoteca. Ma ieri sera le cose non le sono andate molto bene, anche se la bella argentina ha reagito in modo inaspettato...

Cecilia Rodriguez e il gesto dell'ombrello in discoteca

Durante l'ospitata al Baladì Disco Village di Roma, Cecilia Rodriguez è stata accolta con grandi polemiche dalle persone presenti nel locale. Al suo arrivo, infatti, la modella argentina è stata sommersa da fischi e insulti, che hanno confermato il mancato affetto nei suoi confronti. In risposta a tale reazione, però, la sorella di Belen ha dato vita al classico gesto dell'ombrello, un 'tiee' che conferma come lei non sia affatto interessata alle opinioni altrui e vada dritta per la sua strada (clicca qui per vedere il video del momento incriminato). L'obiettivo di Chechu, infatti, è stato raggiunto: ha raggiunto quella notorietà che tanto aveva cercato ma che in passato non era riuscita ad ottenere. Se per lei le cose non stanno andando molto bene, ben diverso è invece il caso del fidanzato Ignazio Moser accolto con grande entusiasmoal Gay ArtClub di Brescia.

