Claudia M. Vs Lauren/ La comparata obbligatoria per le due ballerine: chi vincerà? (Amici 17)

Prova comparata di ballo obbligatoria tra Claudia Manto e Lauren Celentano: tra le due ballerine di Amici 17 la rivalità, iniziata ai casting, continua.

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Claudia e Lauren

Claudia Manto e Lauren Celentano sono due delle migliori ballerini di Amici 17. Tra la ballerina della squadra del Ferro e quella della squadra del Fuoco esiste una rivalità che aumenta settimana dopo settimana. Una rivalità iniziata sin dai tempi dei casting e che continua ancora oggi. A Claudia, infatti, non piace Lauren come ballerina. La Manto, infatti, la considera troppo atletica e non molto femminile. Lauren, da parte sua, non replica alle accuse di Claudia e preferisce rispondere a passi di danza. Nello speciale di oggi, sabato 9 dicembre, Claudia e Lauren scenderanno in pista per la sfida a squadre. Le due ballerine si sfideranno in una comparata in cui dovranno tirare fuori tutta la loro femminilità. Una coreografia che, in settimana, ha messo in notevole difficoltà Claudia che, in prova, non è riuscita a tirare fuori tutto ciò che le brucia dentro. La Manto è sicura che a portare a casa il punto sarà Lauren a cui, a detta di Claudia, la coreografia si adatta meglio.

AMICI 17, CHI SONO CLAUDIA E LAUREN

Claudia Manto è una delle migliori ballerine della scuola di Amici 17. Barese, si è avvicinata alla danza grazie ai balli latini. Come molti compagni, anche Claudia ha delle lacune tecniche che non sono passate inosservata alla maestra Alessandra Celentano che, tuttavia, non la considera la peggiore tra le ballerine. Determinata e decisa a portare a termine ciò che inizia, Claudia ha avuto diversi momenti difficili all’interno della scuola nonostante le lezioni siano iniziate da appena tre settimane. Dalla sua ha comunque il totale appoggio dei suoi compagni di squadre e di Valentina, ballerina della squadra del Fuoco che, in settimana, dopo un duro confronto con la Celentano, ha puntato il dito contro Lauren, rea di avere tutte coreografie nelle sue corde. Lauren Celentano, invece, è americana e per inseguire il sogno della danza ha lasciato il college e ha stravolto totalmente la sua vita. Lauren ha sempre studiato danza ma anche musica e recitazione. Nel corso degli anni ha approfondito lo studio di diversi generi come il jazz e l’hip-hop. Si definisce una persona sicura al punto da saper reggere la pressione senza alcun problema. Due ballerine ma anche due ragazze completamente diverse. Chi riuscirà a portare a casa il punto della comparata?

