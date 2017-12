Costantino Vitagliano/ Una donna molto potente mi ha molestato e perseguitato: è stato un incubo!

Costantino Vitagliano: “Una donna molto potente mi ha molestato e perseguitato: è stato un incubo!”. Il racconto choc dell'ex tronista di Uomini e Donne a Novella 2000

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Anche Costantino Vitagliano è stato vittima di molestie sessuali. L'ex tronista di Uomini e Donne, sull'onda dello scandalo che ha travolto Hollywood ed è arrivato anche in Italia, ha raccontato di aver avuto più problemi con le donne potenti che con gli uomini. Nel periodo in cui faceva il modello e l'indossatore è stato molestato diverse volte dagli uomini, ma quando metteva in chiaro la sua posizione la questione finiva lì. Non è andata allo stesso modo con le donne. Lo ha raccontato nell'intervista rilasciata a Novella 2000: “Mi disse che voleva trascorrere la notte con me, però a me quella donna proprio non piaceva”, ha raccontato Costantino, rievocando un incontro con una donna avvenuto durante una cena a Milano. Non c'è stato verso di farle capire che non gradiva quell'approccio, anzi: “Senza neanche rendermene conto mi sono ritrovato con la sua mano che faceva insistentemente e senza nessuna vergogna pressione su di me in una zona off limits!”. A quel punto ha tolto la mano e con fermezza le ha detto che non avrebbe avuto alcuna possibilità. Quella situazione però ha disorientato Costantino Vitagliano, che ha cominciato ad essere infastidito.

COSTANTINO VITAGLIANO VITTIMA DI MOLESTIE: IL RACCONTO DI UN INCUBO

Per Costantino Vitagliano c'è una grande differenza tra un uomo e una donna che subisce molestie: “Un uomo fisicamente può difendersi senza problemi, una donna non sempre”. Per l'ex tronista di Uomini e Donne però quel “no” ha segnato l'inizio di un periodo molto complicato, perché quella donna potente gli disse che gliel'avrebbe fatta pagare. “Ha iniziato a diffondere strane voci su di me...”, ha raccontato nell'intervista rilasciata a Novella 2000. Un giorno alla sua ragazza, totalmente estranea all'ambente, arrivò una lettera anonima. “C'era scritto che io cercavo donne grandi, ricche e potenti per avere soldi e per arrivare a frequentare certi giri. In poche parole che ero pronto a vendermi. Lei iniziò a dubitare di me, io mi sentii offeso dai suoi dubbi, il rapporto entrò in crisi e ci lasciammo”. Costantino Vitagliano ha spiegato che le uniche ripercussioni non furono a livello sentimentale, ma anche professionale: anche il suo lavoro subì una battuta d'arresto. Dalla quale però per fortuna è uscito.

