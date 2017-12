DAVIDE SANTACOLOMBA/ Video, quando la passione supera ogni difficoltà (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, il concorrente Davide Santacolomba in corsa per ottenere l’importante vittoria. Uno straordinario musicista sordo di 29 anni.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Davide Santacolomba finalista a Tu si que vales

UNA MALATTIA DIAGNOSTICATA A 8 ANNI

Nella prima serata di Canale 5 va in onda la finale dell’edizione 2017 di Tu si que vales. Tra i concorrenti c’è anche Davide Santacolomba, un pianista di 29 anni di Palermo che nonostante debba fare i conti con problemi uditivi, riesce a suonare come pochi altri al mondo. Un talento straordinario che è stato in grado di emozionare tutto il pubblico presente nello studio di Canale 5 compresi i quattro giudici Teo Mammucari, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Come lui stesso ha avuto modo di raccontare durante la puntata dello scorso 28 ottobre, Davide ha problemi di udito riguardanti entrambi gli orecchi in ragione di una malattia diagnosticata all’età di 8 anni. Tra l’altro la passione per la musica è nata proprio nel periodo in cui Davide si stava sottoponendo ad importanti analisi presso un ospedale milanese, grazie ad una signora che stava suonando il pianoforte nella propria casa.

DAVIDE SANTACOLOMBA, UN GENIO DEL PIANOFORTE

Nella sua esibizione del 28 ottobre a Tu si que vales, Davide Santacolomba si è fatto apprezzare per una performance eccezionale al pianoforte soprattutto se si tengono in considerazione i suoi problemi di udito. Al termine dell’esibizione è scoppiato un fragoroso, commosso e spontaneo applauso da parte del pubblico assieme a quello dei quattro giudici. Il primo a commentare è stato Gerry Scotti che ha rimarcato: “Uno bravo così poteva scegliere qualsiasi brano ma io penso che tu abbia scelto questo perché nello stretto delle tue mani c’era tutta la tua rabbia, il tuo percorso, il tuo dolore e la tua vittoria.. davvero bravo”. Apprezzamenti sono arrivati quindi anche da Teo Mammucari, dalla De Filippi e da Rudy Zerbi i quali hanno dato il loro nulla osta che sommato al 100% incassato nella votazione del pubblico ha permesso a Davide di volare direttamente in finale. Clicca qui per rivedere la performance di Davide Santacolomba.

© Riproduzione Riservata.