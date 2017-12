DUO ICE/ Video, evoluzioni al limite sotto l’acqua (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, la coppia dei Duo Ice in corsa per ottenere l’importante vittoria. Due ballerini che riescono a unire potenza, grazia, bellezza e tecnica.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Duo Ice finalista a Tu si que vales

DUO ICE, GRAZIA E BELLEZZA MA ANCHE POTENZA

Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Canale 5 la tanto attesa finale del talent Tu si que vales edizione 2017, presentata come consuetudine da Belen Rodriguez con il contributo di Martin Castrogiovanni. Una finale nella quale sono presenti eccezionali talenti come nel caso del Duo Ice, una coppia di ballerini che ha saputo ammaliare tutti esibendosi in una coreografia in cui c’è stato un perfetto connubio tra potenza, grazia, forza, bellezza e tecnica. Una esibizione che peraltro ha presentato diverse tratti caratteristici tra cui quella di ballare sotto una pioggia battente permettendo di ricreare degli effettivi visivi davvero intriganti il tutto sulle note di una bellissima canzone firmata da Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Diversi sono stati i passaggi apprezzati dal pubblico e dai giurati, tutti caratterizzati da una evidente forza fisica e da un sincronismo al limite della perfezione. Non c’è che dire, il Duo Ice ha tutte le carte in regola per dire la propria in questa finale.

DE FILIPPI: “MAI VISTO NIENTE DEL GENERE”

Il Duo Ice formato da una giovane coppia rispettivamente di 21 e 25 anni proveniente da Ucraina e Germania, al termine della propria surreale esibizione offerta nella puntata del 21 ottobre di Tu si que vales, ha raccolto una meritata standing ovation a cui hanno partecipato anche i quattro giudici evidentemente colpiti da quanto visto. Il primo a commentare è stato Gerry Scotti che ha rimarcato: “Lo sapete bene perché sarete abituati nel vedere le reazioni del pubblico di tutto ma ci avete fatto vedere una roba dalla bellezza fuori dal normale”. Gli ha fatto eco la De Filippi che ne ha enfatizzato le peculiarità: “Veramente straordinario è la prima volta che vediamo una cosa del genere sotto l’acqua quindi anche con un livello di difficoltà maggiore perché si scivola e quindi fare quegli esercizi con quella precisione non è facile e devo dire che è la prima volta che una ragazza è la portatrice con lui che sopra fa le evoluzioni”. Clicca qui per rivedere la performance.

