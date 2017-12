Daniele Bossari/ Vincitore Grande Fratello Vip 2: il percorso di rinascita e la proposta a Filippa (Verissimo)

Daniele Bossari a Verissimo: dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2, l'ex conduttore di Mistero ha chiesto a Filippa Lagerback di diventare sua moglie, inizia la sua rinascita.

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Daniele Bossari

Daniele Bossari è il vincitore assoluto del Grande Fratello Vip 2. Il reality show di Casa Mediaset è andato in onda con la sua finalissima lo scorso lunedì sera e dopo uno scontro tra il conduttore e l’ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto la meglio proprio il primo dopo essersi raccontato appieno e mettendo in mostra tutte le sue fragilità. Il percorso di Daniele dentro la Casa infatti, è stato veramente di rinascita, sotto tutti i punti di vista. L’ex veejay ha avuto modo di aprirsi lentamente ma di evidenziare un passato molto difficile. Dopo avere avuto una fortissima depressione, Bossari ha anche raccontato di avere un passato da ex alcolista: “Mi stavo autodistruggendo. Ho cominciato a bere tantissimo. Adesso mi sono riabilitato, è tornata la luce e mi ha aiutato non solo Filippa, mia figlia, ma anche il GF”, ha confessato. Proprio la compagna Filippa Lagerback, durante la semifinale è entrata nella Casa per fare una sorpresa all’uomo che ama. Nel corso di quella occasione, oltre alla visibile emozione, Bossari ha avuto la possibilità di chiedere alla compagna di diventare a tutti gli effetti sua moglie e lei, tra le lacrime ha accettato di buon grado.

Daniele Bossari ha vinto con Filippa, le parole della Marcuzzi

La vittoria di Daniele Bossari ha messo tutti i concorrenti d’accordo. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex conduttore di Mistero è apparso molto propositivo verso la rinascita. Per lui la volontà di ritrovare la voglia di lavorare ancora, nonostante le difficoltà passate. Ecco perché si parla anche di probabile ruolo come inviato alla 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018 in partenza dal prossimo mese sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ed infatti, dopo la sua vittoria anche Alessia Marcuzzi (prossima conduttrice de L’Isola) gli ha dedicato parole di stima sui social: “Sono proprio contenta per te Daniele!!! Perché te lo meriti, perché sei entrato nel cuore di tutti con il tuo fare pulito, perché il tuo abbraccio con Stella è stato il più vero e commovente che abbia mai visto in tv, perché in questo programma hai attraversato tutte le fasi della tua vita, mettendoti a nudo senza paura”, ha scritto l’amica e collega. Poi un pensiero anche per Filippa Lagerback: “La sua forza, la sua bellezza, la sua integrità, il suo amore per te sempre uguale al primo giorno… mi ha lasciato senza parole. La guardo e penso che vorrei essere un po’ come lei. E per me voi, avete vinto insieme”.

© Riproduzione Riservata.