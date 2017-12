EMANUELE AVINO/ Il cantante rischia il banco: lascerà la scuola? (Amici 17)

Emanuele Avino, il cantante di Pompei lascerà la scuola di Amici 17? Dopo tre settimane di lezioni, la posizione di Emaniele è sempre più delicata. Quale professore lo salverà?

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Emanuele Avino - Amici 17

Emanuele Avino lascerà la scuola di Amici 17 dopo tre settimane dall’inizio delle lezioni? Dopo l’addio di Paola ed Elliot che hanno lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi nello scorso appuntamento pomeridiano su richiesta di Veronica Peparini e Rudy Zerbi, nello speciale in onda oggi, sabato 9 dicembre, a rischiare seriamente l’addio è Emanuele Avino. Il cantante del Ferro, qualora la propria squadra dovesse perdere la sfida con la squadra del Fuoco, potrebbe finire davanti alla commissione degli insegnanti a cui spetta il compito di decidere se trattenerlo o meno nella scuola qualora non dovesse essere ai primi posti della classifica di gradimento. Emanuele, nel corso della settimana, ha incontrato più volte l’insegnante Carlo Di Francesco che ha espresso i propri dubbi sulle sue capacità. Su input dell’insegnante, Emanuele ha cominciato a studiare il testo delle canzoni riuscendo a dare un’interpretazione più personale del brano. Tuttavia, sia Carlo Di Francesco che Rudy Zerbi non sono totalmente convinti che la scuola di amici sia il posto adatto per Emanuele.

AMICI 17, CHI È EMANUELE AVINO?

Nato a Pompei nel 1999, Emanuele Avino sogna di trasformare la sua passione per il canto in un vero e proprio lavoro. L’amore per la musica gli è stato trasmesso dal nonno e da autodidatta ha imparato a suonare la chitarra e il pianoforte. Timido e introverso, ha deciso comunque di presentarsi ai casting di Amici per poter realizzare il suo sogno. Emanuele ha conquistato un banco della classe di Amici 17 “E penso a te” di Lucio Battisti e “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro. Durante le prime settimane di lezioni, però, Emanuele non è riuscito a dimostrare il suo valore e ha già rischiato di lasciare la scuola. Consapevole di essere un passo indietro rispetto ai compagni che hanno più conoscenze tecniche, Emanuele spera di avere ancora una chance. Per restare nella scuola dovrà ottenere il sì dalla maggior parte dei professori di canto. Riuscirà ad ottenerla?

