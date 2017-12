Einar Ortiz, Amici 17/ Dal no ad X Factor al primo posto nella classifica di gradimento

Einar Ortiz: dal no di Fedez a X Factor 2017 al primo posto nella classifica di gradimento ad Amici 17, la squadra del Fuoco punterà sulla sua voce per portare a casa la vittoria?

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

Strano destino quello di Einar Ortiz, cantante cubano di 24 anni che, da quando ne aveva 9, vive a Brescia dove ha cercato di coltivare la sua passione per la musica, ereditata dal padre, scomparso due anni fa. Prima di approdare nella scuola di Amici 17, Einar Ortiz che non ha mai studiato canto e sta andando avanti da autodidatta, ha cercato di realizzare il suo sogno partecipando alle audizioni di X Factor 2017 dove è arrivato fino a bootcamp dove Fedez non lo ha fatto passare alla fase degli Home Visit. Per una porta chiusa, però, per Einar si è aperto il portone di Amici 17 dove, sin dalla puntata di formazione della classe, ha conquistato la scena con la sua bellissima voce. Oltre ad essere uno dei migliori talenti della scuola di Amici 17, Einar è anche un ragazzo educato e determinato. La sua grande dote è portare a termine tutto quello che inizia. Basterà questo per riuscire a lasciare il segno nella scuola di Amici 17 arrivando direttamente all’ambito serale.

IL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DI GRADIMENTO

Einar Ortiz è uno dei pochi allievi di Amici 17 che mette d’accordo pubblico e professori. Il cantante cubano è tra i preferiti dei professori di canto che apprezzano la sua voce e la sua dedizione al lavoro. Anche il pubblico, però, attraverso la classifica di gradimento, ha espresso il proprio parere regalando ad Einar il primo posto in classifica. Einar che, nella scorsa sfida a quadre non è stato schierato, si è così esibito sulle note del suo inedito. Einar ha anche incontrato Michele Bravi, uno dei tutor, incuriosito dalla sua scelta di portare ai casting Il diario degli errori. Dopo averlo sentito cantare, anche Michele Bravi ha fatto i complimenti ad Einar che, essendo molto timido, ha portato a casa gli apprezzamenti del tutor senza esaltarsi troppo. Molto amato dal pubblico e dai professori, nello speciale di sabato 9 dicembre tornerà ad esibirsi per la propria squadra? In caso di sconfitta, i componenti della squadra perdente rischiano l’eliminazione. La squadra del Fuoco, dunque, punterà su un nome forte e apprezzato da tutti come Einar? I fans di Amici 17 ci sperano.

© Riproduzione Riservata.