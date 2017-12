FULL PROJECT COMPANY/ Video, Gerry Scotti: "Fenomenali per l'omaggio a James Brown" (Finale Tu si que vales)

Video, Full Project Company, il gruppo italiano si è guadagnato un posto in finale grazie ad una eccellente esibizione di ballo che ha piacevolmente stupito anche Gerry Scotti.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Full Project Company (web)

A Tu si que vales le sorprese non sono mancate di certo all'interno della semifinale. Si sono esibiti tantissimi gruppi di artisti di vario genere, ognuno con una sua peculiarità che li distingueva l'uno dall'altro. La giuria, composta da Rudy Zerby, Maria De Filippi, Mara Venier e Teo Mammuccari è rimasta sorpresa da questo gruppo italiano capace di trasmettere una grande energia. Belen Rodriguez, presentatrice assieme all'ex rugbysta Martin Castroguovanni, è subito rimasta piacevolmente soddisfatta da questi ragazzi capaci di imprimere alla loro performance di ballo una sorprendente voglia di emergere. La presentarice argentina, ex di Fabrizio Corona, di Stefano De Martino e attualmente legata al motociclista Andrea Iannone, ha detto che i Full Project Company sono una 'band piena di energia.' Concetto che poi è stato ampiamente ripreso anche da Maria De Filippi che, in quanto a talent, ha una certa esperienza. E' stata lei una delle prime in Italia con l'allora 'Saranno Famosi' a diffondere il germe benefico dei talent show anche qui nel nostro bel Paese. Tu si que vales ne è, a conti fatti, una sua derivazione.

FULL PROJECT COMPANY, LE PAROLE DI GERRY SCOTTI

Nella giuria del programma televisivo Tu si que vales, il più loquace di tutta la giuria è senza ombra di dubbio Gerry Scotti, famoso per aver presentato in questi anni tanti programmi di successo. Gerry ha subito notato l'abbigliamento dei Full Project Company, che si sono esibiti con un binomio di colori rosso e nero in cui camicia, giacca di pelle, cappello e pantaloni neri si accompagnavano al rosso del nastro del cappello e della fascia sulla pancia. Il presentatore di 'Chi vuol essere milionario' ha detto, ironicamente: "Questi ragazi mi piacciono innanzitutto per i colori a me molto graditi..." facendo un evidente riferimento alla sua passione calcistica per il Milan. Oltre a questo, ha anche aggiunto: "E ho anche gradito tantissimo l'omaggio a James Brown. Bravi ragazzi, continuate così." Il pubblico sarà costretto a scegiere tra tanti artisti durante la finale, in un'unione incredibile di talenti ne campi più disparati. I Full Project Company si sono ampiamente meritati un posto tra i più bravi all'interno di Tu si que vales, non c'è che dire. Qui trovate il video della performance.

© Riproduzione Riservata.