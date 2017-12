GIANNI MORANDI, COMPLEANNO / Amore d’autore, su Canale 5 in seconda serata lo speciale dedicato al cantante

Il celebre cantante ed attore Gianni Morandi festeggia lunedì 11 dicembre i suoi primi 73 anni. Canale 5 gli dedica lo speciale Amore d’autore per ripercorrere carriera e successi.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Gianni Morandi

AMORE D'AUTORE, LO SPECIALE DI CANALE 5

Lunedì 11 dicembre Gianni Morandi festeggia il proprio 73esimo compleanno. Un grande artista che con la sua musica e non solo, ha saputo raccontare l’Italia attraverso le tante generazioni che si sono avvicendate dal 1962, anno di inizio della sua attività. Un evento straordinario che Canale 5 ha deciso di rimarcare dedicandogli in seconda serata lo speciale Amore d’autore, trasmissione interamente incentrata sulla musica e sul racconto della lunghissima carriera di Gianni Morandi con i principali successi ed i fatti che ne hanno caratterizzato anche la sua vita privata. Un appassionante racconto che vedrà l’artista nato a Monghidoro in Emilia Romagna parlare degli inizi di carriera con bellissimi documenti, dei maggiori successi musicali, di periodo meno felici e della vita la fianco della sua amata Anna nella casa di Bologna senza tralasciare la passione per il mondo dei social network. Un particolare spazio verrà dato anche ai suoi ultimi lavori discografici.

LA CARRIERA DI GIANNI MORANDI

Gianni Morandi il cui vero nome è Gian Luigi Morandi è nato l’11 dicembre del 1944 a Monghidoro, sull’Appennino Bolognese. Suo padre era un ciabattino mentre la madre casalinga. Da sempre appassionato di musica e spettacolo, da inizio ad una scintillante carriera nel 1962 sottoscrivendo un contratto discografico con la RCA Italiana. Il suo esordio è stato travolgente grazie alla pubblicazione della sua prima hit di successo Andavo a cento all’ora, scritto da Franco Migliacci e Toni Dori. Nello stesso anno bissa il successo con un altro brano che ha fatto tendenza come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Negli anni successivi si consolida quale artista di spessore nazionale ed internazionale con tante altre canzoni di successo come In ginocchio da te, Se non avessi più te, Non son degno di te, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles ed i Rolling Stones. Negli anni Sessanta le hit praticamente non si contano: Se perdo anche te, La fisarmonica, Scende la pioggia, Ma chi se ne importa, Belinda e tantissimi altre ancora. In totale Morandi ha pubblicato 84 album vendendo qualcosa come 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

© Riproduzione Riservata.