GIOVANNI CERVELLI/ Video, Maria De Filippi: "Bravissimo e molto umile" (Finale Tu si que vales)

Video, Giovanni Cervelli si è lanciato in un'ottima performance di un'aria famosissima de Il Rigoletto, ossia La donna è mobile. Gerry Scotti e Maria De Filippi sono rimasti entusiasti.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Giovanni Cervelli (web), finale Tu si que vales

All'interno del programma televisivo Tu si que vales c'è praticamente di tutto: dai mimi, ai giocolieri, passando per i fenomeni da baraccone ai pattinatori di professine. Ma, soprattutto, a Tu si que vales c'è anche la musica. Qualsiasi tipo di musica: rock, pop, dance, a cappella. La varietas domina all'interno del format di Mediaset che fa luce su un sottobosco di talenti che solo grazie alla televisione possono venire definitivamente a galla e affermarsi. Le luci della ribalta ci sono state anche per Giovanni Cervelli, un nome normale che però racchiude un grande talento per l'opera. Sul palcoscenico si è esibito in un'opera famosissima come il Rigoletto di Giuseppe Verdi, entrata nell'immaginario acustico collettivo e, pertanto, estremamente popolare. Del Rigoletto, già popolare di per sé, Giovanni Cervelli ha scelto l'aria più famosa di tutte: quella de 'La donna è mobile', conosciuta in tutto il mondo. Appena salito sul palco, il cantante dilettante ha stupito sia la giuria che il pubblico per la potenza estrema della sua voce. Una potenza che è arrivata fino a Gerry Scotti...

GIOVANNI CERVELLI, 'MI HA SPETTINATO'

L'ex conduttore di Chi vuol essere milionario?' ha subito scherzato sulla grande potenza vocale del cantante, dicendo: 'E' successa una cosa che non mi capitava da anni e anni. La tua voce mi ha spettinato.' Il pubblico, e Gerry stesso, sono scoppiati in una fragorosa risata. L'episodio, però, rende bene l'idea su quanta forza abbiano le corde vocali di Giovanni Cervelli; al tempo stesso, comunque, la sua voce è risuonata melodiosa all'interno degli studi televisivi di Mediaset. Anche gli altri membri della giuria, comunque, sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla sua performance e anche dall'atteggiamento semplice e dimesso del cantante. La prima a fargli i complimenti in questo senso è stata Maria De Filippi che lo ha elogiato per la sua grande umiltà: "Devo farti i complimenti, Giovanni, soprattutto per il tuo atteggiamento. Molto spesso gli altri concorrenti cambiano quando passano in semifinale o in finale e invece tu no, sei rimasto sempre lo stesso. Hai conservato una grande umiltà e questo è davvero degno di nota." Per Giovanni Cervelli si avvicina il momento cruciale: e con il talento che ha, non sarebbe un'eresia vederlo trionfare. Qui trovate il video.

© Riproduzione Riservata.