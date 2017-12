GIULIA DE LELLIS/ Video, "Io e Bossari totalmente incompatibili, per la finale tifavo Ivana" (Verissimo)

Video, Giulia De Lellis appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a prendere le distanze dal vincitore dell'edizione 2018, Daniele Bossari.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Giulia De Lellis (Facebook)

Giulia De Lellis racconterà a Silvia Toffanin, a Verissimo, quelle che sono state le sue sensazioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2. La 'influencer' regina del web è balzata all'onore delle cronache grazie al programma televisivo Uomini e Donne dove era una delle corteggiatrici di Andrea Damante che poi sarebbe diventato il suo fidanzato ufficiale. Sulla rete la De Lellis ha milioni e miliioni di followers, che hanno anche un nome: Le bimbe di Giulia, e che avevano promesso di far vincere la loro beniamina a suon di televoto. Su Youtube, invece, la De Lellis dispensa consigli di make up dall'alto della sua grande esperienza (ha 21 anni). Dopo il Grande Fratello Vip, l'influencer ha parlato a Il Giornale delle sue prospettive future: "Certamente il Grande Fratello Vip è stata una grande esperienza e adesso aspettiamo le proposte per la televisione. E' lì che mi pacerebbe lavorare, vorei fare la conduttrice. Delle attuali stimo moltissimo Alessia Marcuzzi, è molto naturale e sa gestire bene i programmi che conduce. Diciamo che tra quelle che ci sono oggi lei è certamente il mio modello."

LE AMICIZIE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Il Grande Fratello Vip si è da poco concluso. Come tutti sanno a vincere è stato Daniele Bossari che ha trionfato dopo le mille difficoltà inziali. Giulia De Lellis però ha sempre avuto un rapporto particolarmente difficile conn il presentatore milanese. L'influencer si è così espressa: "Mi dispiace dirlo ma io in finale tifavo Ivana e non lui. Ivana è una ragazza che ha fatto mille sacrifici per arrivare dove è ora e meritava la vittoria. Io e Daniele Bossri, invece, non ci siamo mai capiti, siamo davvero incompatibili. Niente di personale, ma abbbiamo visioni diverse ed esperienze diverse di vita. Ammetto comunque che è un uomo molto intelligente." Per queste sue prese di posizione molto forti Giulia De Lellis non è granché amata (fuorché dalle Bimbe di Giulia, chiaramente) e per questo giornalmente le piovono addosso pesanti critiche. Critiche che lei scansa con indifferenza: "Mi dicono che sono ignorante ed è vero, non ho studiato molto, ho fatto scelte diverse nella mia vita. In ogni caso posso sempre recuperare, ho solo 21 anni. Ma badate bene: sono ignorante, è vero, ma non sono affatto stupida. So chi sono e so cosa voglio dalla vita." Qui il video della De Lellis in studio.

