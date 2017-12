Grace Cambria/ Amici 17, tante lacrime e la lite con Mose dopo una strana richiesta, quale?

Grace Cambria affronta la nuova diretta di Amici 17 dopo essersi proposta come capitano della squadra Ferro ma senza molto successo. Risultato? Ha deciso di cambiare squadra.

09 dicembre 2017 Hedda Hopper

Grace Cambria, Amici 17

Grace Cambria è sicuramente una delle cantanti pià amate di questo Amici 17. La bella siciliana ha conquistato tutti con la sua voce e il suo bel timbro e aveva già fatto lo stesso in X Factor 10 per poi tornare a casa senza nessuna cosa concreta. Amici 17 potrebbe essere il suo trampolino di lancio ma i pomeridiani in onda su Real Time non stanno mettendo in risalto la sua vocalità ma la sua personalità. Grace piange, piange spesso, forse troppo, ma non si tira mai indietro quando si tratta di esprimere la propria idea o correre in soccorso di un amico. Lo ha fatto i primi giorni con Mose, completamente in crisi e pronto a scrivere una lettera ai compagni in cui raccontare il proprio io, e lo ha fatto anche con Carmen in lacrime per via della rivalità con Nicole. Ma cos'altro ha fatto Grace in questi giorni? L'abbiamo sentita cantare poco ma agire tanto.

AMICI 17, GRACE CAMBRIA CAMBIA SQUADRA

Grace Cambria non sa solo piangere ad Amici 17 e in questa settimana si è fatta avanti con una richiesta poco comprensibile e che ha messo a rischio la sua amicizia con Mose. Per alcuni giorni abbiamo pensato che tra i due potesse esserci del tenero ma dopo quello che è successo sembra proprio che non sarà così. Già dopo la puntata di sabato la cantante si è sfogata con Silvia su quello che prova e, in particolare, sul fatto che continua a tifare la squadra del Fuoco ma quando i ragazzi si riuniscono per un cambio capitano, la cantante prende la palla al balzo. Grace si propone come capitano ed è convinta che non sono tutti uniti come l'altra squadra. Quando Mose le risponde che nessuno ha notato questa cosa, lei si tira indietro e scoppia il caos. Nessuno l'ha difesa e forse questa sensazione di essere fuori posto e non uniti è solo sua e così decide di chiedere un cambio squadra. La richiesta viene accettata dalla commissione e così la cantante siciliana può raggiungere i ragazzi del Fuoco e lasciare quelli del Ferro. Al momento sembra che nessun membro della squadra di Matteo voglia fare il percorso inverso, in puntata succederà qualcosa a riguardo? Clicca qui per vedere il video del momento.

L'INCONTRO CON MICHELE BRAVI

La siciliana questa settimana ha avuto modo di farsi notare soprattutto per le lacrime dopo la discussione con Mose e per il suo cambio squadra ma sicuramente la sentiremo cantare nella diretta di sabato pomeriggio. Ad Amici 17 Grace è riuscita anche a portare a casa una sua personale soddisfazione incontrando Michele Bravi, uno dei tutor di questa edizione. La cantante si è esibita davanti all'ugola d'oro di X Factor convincendolo e ottenendo anche i suoi complimenti. Bravi l'ha etichettata come goffa, proprio come lui, ovvero come quei cantanti che sanno emozionare ma che non rendono "con le apparenze". I fan per Grace non mancano così come per la sua voce ma adesso che si troverà nella forte squadra del Fuoco riuscirà davvero ad esibirsi? Lo scopriremo solo questo pomeriggio durante la diretta di Canale 5 di Amici 17.

