Grande Fratello Vip 2017/ Cristiano Malgioglio a Striscia la Notizia?

Grande Fratello Vip 2017: nuovo progetto per Malgioglio? Ecco il lungo post condiviso sui social da Giulia De Lellis, è tempo di bilanci dopo la l'esperienza della Casa del GF VIP

09 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

L’aver passato quasi tre mesi nella casa del Grande Fratello vip 2017 ha restituito nuova linfa alla popolarità di Cristiano Malgioglio, considerato il vincitore morale di questa edizione del reality di Cinecittà. Il paroliere, infatti, oltre ad aver regalato al pubblico di canale 5 teatrini molto divertenti e sketch indimenticabili con il Castigatore, continua a promuovere con successo il suo ultimo album. Proprio ieri, inoltre, la sua fan page ha raggiunto i 300 mila follower, un traguardo molto importante per un successo che potrebbe essere soltanto agli inizi. Cristiano Malgioglio, infatti, poche ore fa ha salutato tutti i suoi follower direttamente dal bancone di Striscia la Notizia, dove è stato affiancato da Cristiano Militello. “Sarebbe bello se fosse vero... anzi direi... meraviglioso. ADOROOOOOOO. #striscialanotizia”, ha ammesso il paroliere, che con il suo filmato ha conquistato, in poche ore, migliaia di like. Lo rivedremo presto nelle vesti di conduttore? A questo link è disponibile il filmato.

GIULIA DE LELLIS, IL BILANCIO DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 2

Fra serate, interviste e shooting fotografici, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 non sembrano avere un attimo tregua, ma, nelle ultime ore, a fare un breve bilancio sulla sua avventura a Cinecittà è stata Giulia De Leliis, che ha affidato le sue riflessioni a un lungo post condiviso su Instagram. “Volevo uno scatto che trasmettesse tutto. Tanto. Forse non sarà abbastanza, ma la mia felicità adesso come adesso è dura da poter descrivere. Eppure è bastato così poco: una macchina, la mia musica e quasi Verona. Un viaggio pazzesco, infinito, un altro pianeta. Riabbracciare la mia vita è stato incredibile, sto ancora realizzando.”, ha ammesso infatti l’ex gieffina, che ha inoltre ringraziato tutti quelli che, nelle ultime settimane, non le hanno mai fatto mancare il loro supporto: “Immensamente grazie anche se non sarà mai abbastanza! E che dire, ho parlato per tre mesi forse è il caso di smetterla con le parole e ricominciare a #condividere di nuovo, ripartendo da dove ci siamo lasciati, solo che ora SIAMO DI PIÙ ed io sono più forte!”. Cliccate qui per vedere il suo post su Instagram.

