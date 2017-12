ION DODON/ Video, Rudy Zerby: "Mi ricorderò di te e della tua performance" (Finale Tu si que vales 2017)

Ion Dodon, il cantante bolognese di origine moldava ha stregato il pubblico di Tu si Que vales con un'interpretazione magistrale del cantante Sergio Endrigo.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Ion Dodon (web), finale Tu si que vales

Ion Dodon è uno dei finalisti più accreditati per la vittoria finale del programma televisivo italiano Tu si que vales. Il cantante bolognese di 26 anni, di origine moldava, ha presentato una rivisitazione dell'autore italiano Sergio Endrigo, un artista melodico e certamente un po' retrò per i tempi che viviamo. Sergio Endrigo era espressione di una musica che, al giorno d'oggi, non potrebbe essere francamente riproponibile ma che, una volta ascoltata, riporta indietro nel tempo di almeno quarant'anni. A Tu si que vales ha stupito soprattutto un giurato freddo come Rudy Zerby che ha espresso il suo parere con estrema sincerità: "In qualità di giudice di Tu si que vales vediamo tantissime esibizioni ogni volta, quasi un centinaio, ed è prarticamente impossibile ricordarsele tutte. Io però posso dirti, in tutta onestà, che non mi ricorderò le singole edizioni di Tu si que vales, ma mi ricorderò certamente di te e della tua." Un bel riconoscimento questo per Ion Dodon, amatissimo dal pubblico e dalla critica per il suo modo di approcciarsi al mondo della musica semplice e diretto. Da bravo ragazzo.

ION DODON, 'IO CHE AMO SOLO TE'

La canzone scelta da Ion Dodon per poter rappresentare Sergio Endrigo è stata 'Io che amo solo te', probabilmente la più conosciuta dell'intero repertorio del cantautore. 'Io che amo solo te' è una canzone che ha fatto scuola e che rappresenta al meglio l'Italia semplice, diretta e di sentimenti puri di quegli anni. Il pubblico lo ha premiato preferendolo ad altri artisti come Charlotte ed Emma (due acrobati), Miro (un talentuoso ballerino) e Yannick e Annette (due pattinatori dalla grande maestria). In un contesto polivalente come quello di Tu si que vales, il talento di Ion Dodon è emerso cristallino e si è meritato un posto in finale insieme ad altri tre grandi artisti. All'inizio sembrava impossibile che una rivisitazione di Sergio Endrigo potesse colpire in modo così profondo il pubblico fino a farlo arrivare in finale e invece, semplicemente, è successo. A volte le regole non scritte della competizione vengono completamente ribaltate da artisti come Ion Dodon capaci di suggestionare la giuria con prestazioni di un livello superiore alla norma. Vedremo se, con la sua grande performance, riuscirà a portare a casa la vittoria. Qui trovate il video.

