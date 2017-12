IVANA MRAZOVA/ Video, con Luca Onestini a spasso per Milano. Stanno insieme? (Verissimo)

Video, Ivana Mrazova è appena uscita dalla casa del Grande Fratello e già il web rumoreggia per una sua possibile storia con Luca Onestini. I due sono stati visti insieme a Milano.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Ivana Mrazova (Facebook)

La modella ceca Ivana Mrazova è appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e già il web impazzisce per lei. Rispetto a prima dell'esperienza nel più famoso reality italiano di sempre, i followers della modella sono quadruplicati, soprattutto su Instagram dove è attivissima e instancabile. Il Grande Fratello Vip le ha dato grande popolarità e Ivana Mrazova ci ha tenuto a ringraziare tutti i fans italiani per il sostegno datole in questa bella esperienza con un post molto toccante: "Cicciiii! Grazie a tutti di cuore! Apprezzo tantissimo i vostri bellissimi messaggi e il vostro sostegno! Vi adoro! #ivanamrazova". Insomma, un post doveroso per tutti quegli ammiratori, italiani e spagnoli, che l'hanno sostenuta nella sua grande avventura televisiva. La modella potrà raccontare le sue emozioni al pubblico da Silvia Toffanin, dato che sarà ospite nel popolare programma televisivo Verissimo assieme a Raffaello Tonon, Giulia De Lellis e Luca Onestini. Ed è soprattutto su quest'ultmo e sulla loro presunta relazione che il web sta fantasticando in queste ore. Bufala o verità?

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI, GLI AVVISTAMENTI

L'avventura di Ivana Mrazova all'interno della casa del Grande Fratello Vip era cominciata, però, in tutt'altro modo. Gran parte del pubblico l'aveva bollata (a questo punto prematuramente) come un personaggio anonimo e di poco spessore, da eliminare subito. E invece, a poco a poco, la modella ceca ha risollevato le sue sorti presso il pubblico con un modo di fare semplice e allo stesso tempo coinvolgente. Dapprima c'era stato del tenero con Ignazio Moser, o almeno così sembrava, ma il flirt tra i due era terminato presto, con Moser che era arrivato addirittura ad insultarla pesantemente con gli amici. Inutile sottolineare che la sua storia con Cecilia Rodriguez aveva detto fine a qualsiasi velleità fra i due possibili amanti.

In seguito, Luca Onestini si è avvicinato sempre di più alla modella ceca, al punto da aumentare in maniera considerevole il chiacchiericcio attorno a loro, considerati oramai come una possibile coppia anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. I sospetti della vicinanza tra i due sono stati ampiamente confermati, dato che Onestini e la Mrazova sono stati paparazzati assieme per le vie di Milano. Che sia il segnale definitivo per la nascita di una nuova storia d'amore?

Qui trovate il video della doccia di Ivana Mrazova, Giulia De Lellis e Aida Yespica.

© Riproduzione Riservata.