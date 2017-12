Ilary Blasi / Dopo il Grande Fratello Vip 2 un progetto con l’amica Silvia Toffanin? (Verissimo)

Ilary Blasi a Verissimo: dopo la conduzione del Grande Fratello Vip 2, la conduttrice romana torna nello studio di Verissimo con l'amica di sempre, Silvia Toffanin.

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata la protagonista indiscussa di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. La conduttrice romana ha vinto sotto tutti i punti di vista e questo pomeriggio, sarà al fianco dell'amica di sempre per l'appuntamento speciale dedicato al reality show, direttamente in onda con Verissimo. Silvia Toffanin condurrà con l'amica di sempre, una puntata interamente dedicata a tutti i protagonisti che hanno reso unico il reality show prodotto da Endemol e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, fino allo scorso lunedì sera con la sua finale che ha consacrato la vittoria assoluta di Daniele Bossari, tra i concorrenti preferiti della moglie di Francesco Totti. Proprio con l'amica con la quale ha iniziato il suo percorso televisivo (hanno aperto le danze in TV nel ruolo di letterine a Passaparola), si sta pensando anche di mettere in piedi un nuovo progetto collettivo: potrebbero condurre insieme la terza edizione del reality più spiato della televisione italiana? Staremo a vedere!

Ilary Blasi: ecco cosa ne pensa di Cecilia, Ignazio e Luca

Nel frattempo Ilary Blasi, prima della puntata speciale di Verissimo che vedremo in onda oggi, sabato 9 dicembre 2017, ha rilasciato una intervista tra le pagine del settimanale "Chi", diretto proprio dall'amico e co-conduttore Alfonso Signorini. La conduttrice del Grande Fratello Vip 2, ha svelato di essersi commossa per il vincitore: "Non lo faccio facilmente, ma davanti al vissuto di Daniele e Filippa c'eravamo tutti noi. Un dolore che si trasforma in gioia. È bellissimo". Poi Ilary ha detto la sua anche su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Su Cecilia ho sentito dire che non era 'libera' con Monte. Se n’è fregata delle telecamere e questo, per le dinamiche dei reality, ahimè, è un colpaccio. La storia con Moser? Suvvia, finiscono i matrimoni, non può finire un fidanzamento?", ha esordito la conduttrice. Di seguito è comunque arrivata la stoccata ed infatti, la Blasi ha affermato di non avere apprezzato tempi e modi. Poi ha detto la sua anche su Luca Onestini, lasciato in diretta da Soleil Sorge: "Non ha fatto in tempo a chiudere la porta rossa che già lei stava con un altro! Non mi convince come storia. E non ha convinto il pubblico. Se fosse un amore costruito a tavolino non lo so. La reazione di Luca, in ogni caso, è stata elegante. E poi si è rifatto tra le braccia di Raffaello Tonon che uguale uguale a Soleil".

