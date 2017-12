LEGION MALAMBO/ Video, l’antica danza andina ripresa in chiave moderna (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, il gruppo dei Legion Malambo in corsa per ottenere l’importante vittoria nel talent. Una antica danza della tradizione argentina.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Legion Malambo finalisti a Tu si que vales

UN’ANTICA DANZA DELLE ANDE

Tra i concorrenti che questa sera si scontreranno per ottenere la vittoria nell’edizione 2017 del talent Tu si que vales, c’è il gruppo di ballerini argenti del Legion Malambo. Si tratta di 5 ballerini maschi e due donne provenienti come detto dall’Argentina con età compresa tra i 19 ed i 31 anni. La loro performance è incentrata su un’antica danza delle Ande chiamata per l’appunto Malambo che sono andati a modificare inserendo delle influenze che ricordano molto da vicino il Flamenco. Tuttavia come loro stessi hanno potuto sottolineare nel corso della puntata in cui si sono esibiti, il Malambo è l’unico ballo nel mondo in cui la battuta con il terreno non viene data soltanto con il tacco ma anche con la parte laterale degli stivali utilizzati. Una peculiarità che ora i Legion Mambo vogliono far conoscere in tutto il mondo partendo proprio dall’Italia.

LEGION MALAMBO, DIRETTAMENTE IN FINALE

I Legion Malambo si sono esibiti a Tu si que vales nella puntata trasmessa su Canale 5 il 30 settembre estasiando letteralmente sia il pubblico che i quattro giudici e non a caso sono riusciti ad ottenere il 100% dei voti e il parere positivo di Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti volando direttamente in finale senza passare per la semifinale. Al termine dell’esecuzione Gerry Scotti oltre che complimentarsi col gruppo ha ottenuto un doveroso chiarimento sul significato del termine Malambo chiedendo: “La prima curiosità che mi viene in mente ma Malambo è il nome di un luogo, di una danza, di una tribù?”. La De Filippi invece ha analizzato nel merito la performance evidenziando: “Avete una velocità nei piedi impressionante, un coordinamento che fa paura.. siete stati bravissimi quando giocavate a sfidarvi e io pensavo che si battesse solo col tacco e non avevo mai visto invece la battitura laterale e quando invece siete andati nell’acqua siete diventati bravi a punto tale da riuscire a dosare il peso tant’è che anche l’acqua che alzavate era uguale.. tanto di cappello”. Clicca qui per vedere il video della loro esibizione.

© Riproduzione Riservata.