LOOK AGAIN-INGANNO MORTALE/ Su Rete 4 il film con Morena Baccarin (oggi, 9 dicembre 2017)

Look Again - Inganno mortale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Morena Baccarin e Chris William Martin, alla regia Jean Mark Pichè. Il dettaglio.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

JEAN MARK PICHE' ALLA REGIA

Look Again - Inganno mortale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Jean Mark Pichè ed interpretata da Morena Baccarin, Chris William Martin ed Alex Carter. Morena Baccarin, che veste i panni di Allison, è una famosa attrice di origini brasiliane nota sie nel mondo cinematografiche che in quello delle serie tv. È infatti nota per aver fatto parte del cast di attori protagonisti di serie tv come V, Gotham, Homeland - Caccia alla spia, Firelfy e Still Life. Tra le pellicole cinematografiche a cui ha partecipato citiamo Stargate: L'arca della verità, Death in lone, Stolen - Rapiti e Deadpool. Ma vediamo insieme come si svolge la trama del film.

LOOK AGAIN - INGANNO MORTALE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Allison è una giovane donna che vive un'esistenza felice e spensierata in compagnia del suo fidanzato e che svolge il suo lavoro con grande passione e dedizione. La sua vita idilliaca viene presto infranta una notte, quando si accorge della presenza di una persona all'interno del suo appartamento. Prima che Allison ed il suo ragazzo possano reagire il ladro li aggredisce, uccidendo l'uomo ed inseguendo Allison, che nel frattempo cerca di fuggire dalle grinfie del suo assalitore. Sfoggiando un coraggio strepitoso, la donna riesce a salvarsi. Dopo quella notte la vita di Allison cambia drasticamente, con con la giovane donna persa in un vero e proprio stato depressivo. Nel frattempo gli inquirenti cercano di fare chiarezza sull'accaduto e dopo varie indagini sono convinti, finalmente, di aver trovato il colpevole. Secondo Allison però la persona tratta in arresto non è l'uomo giusto ed inizia così a condurre le indagini per conto suo. Disposta a sacrificare tutta la sua vita pur di trovare la verità su quanto accaduto quella tragica notte. Le indagini di Allison la porteranno a sospettare del nuovo fidanzato della sua migliore amica, particolarmente somigliante all'uomo che ha barbaramente ucciso il suo ragazzo.

