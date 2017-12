Lando Fiorini è morto/ Addio alla grande voce della canzone romana

Lando Fiorini è morto. L'Italia dice addio ad una delle ultime e grandi voci della canzone romana. Carriera e successo dell'artista e attore romano.

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Lando Fiorini è morto

Una grande perdita per il mondo della musica: ci ha lasciati Lando Fiorini, noto interprete dei grandi classici della tradizione romana e non solo. È morto oggi a Roma, all'età di 79 anni l'artista il cui vero nome era Leopoldo Fiorini. Nato a Roma, nel rione Trastevere, Lando è un ragazzino appartenente ad una famiglia umile e composta da sette fratelli. òLe difficoltà non mancano, tanto che i genitori decidono di affidarlo ad una coppia del Modenese, dove Lando trascorre tutta l'infanzia e parte dell'adolescenza. Cresciuto torna a Roma, dove intraprende vari lavori, anche molto umili, ma la svolta arriva negli anni Cinquanta, quando inizia a lavorare presso i mercati generali di via Ostiense.

CARRIERA E SUCCESSI DI LANDO FIORINI

È qui che Lando Fiorini scopre di avere del talento nel canto e all'inizio degli anni Sessanta partecipa con successo al Cantagiro, conquistando il terzo posto dopo Celentano e Don Backy. Nel 1962 è al Teatro Sistina nel ruolo del Serenante nella prima edizione del celebre Rugantino di Garinei e Giovannini. Arriverà anche in America, dove sarà definito "il nuovo Claudio Villa". Ma dalla musica al teatro, Fiorini inizia a pubblicare un album dopo l'altro: Roma mia nel '63, Passeggiate romane nel '65, Roma sei sempre tu nel '66. Lando Fiorini arriverà anche al cinema, dove compare in Storia di fifa e di coltello - Er seguito der più con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (la parodia di Er più - Storia d'amore e di coltello di e con Adriano Celentano). Non si ferma certo con la musica e negli anni '80 è ancora a pubblicare album di grande successo come: Momenti d’amore, Tra i sogni e la vita, E adesso… l’amore.

© Riproduzione Riservata.